VSV startet Sammelaktion für geschädigte Swiss Life-Lebensversicherungskunden

Wien (ots)

Forderung nach Rückerstattung nicht offengelegter Gesamtkosten sowie Schadenersatz

Der Verbraucherschutzverein (VSV) hat eine Sammelaktion für Versicherungsnehmer:innen eröffnet, die durch fondsgebundene Lebensversicherungen der Swiss Life (Liechtenstein) AG – ehemals CapitalLeben Versicherung AG – finanziell benachteiligt wurden.

Kritisiert werden vor allem intransparente Kostenstrukturen: Viele dieser Produkte, die als sichere Altersvorsorge verkauft wurden, führten aufgrund hoher Abschluss- und Verwaltungskosten dazu, dass Verbraucher:innen am Ende der Laufzeit kaum Gewinn erzielten oder sogar Verluste einfuhren. Ein Großteil der Wertsteigerung sei nicht bei den Versicherungsnehmer:innen, sondern bei der Versicherung und Vermittlern verblieben.

Betroffene können im Rahmen der Sammelaktion unter anderem Rücktritt vom Vertrag, Rückerstattung nicht offengelegter Gesamtkosten sowie Schadenersatz fordern. Die Aktion steht Versicherungsnehmer:innen unabhängig von Wohnsitz oder Staatsbürgerschaft offen und umfasst auch gekündigte Verträge.

Die Teilnahme ist für VSV-Mitglieder kostenlos, Nicht-Mitglieder zahlen eine Gebühr. Der VSV prüft die Ansprüche und unterstützt bei der rechtlichen Durchsetzung.

Derzeit bezieht sich die Aktion des VSV allerdings nur auf die Lebensversicherungspolizzen Liechtenstein FundLifeCapital der der Swiss Life (Liechtenstein) AG (ehemals Produkte derCapitalLeben Versicherung AG). Eine Teilnahme an der Sammelaktion mit anderen Lebensversicherungsprodukten ist nicht möglich.

