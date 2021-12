Verbraucherschutzverein

VSV/Kolba: Ischgl - Neue Strafanzeige - Offener Brief

Wien (ots)

Anzeige gegen Bundesorgane / Brief an BK Nehammer

In Sachen Ischgl 2020 bringt der Verbraucherschutzverein (VSV) heute eine Strafanzeige gegen Ex-Bundeskanzler Kurz und Ex-Gesundheitsminister Anschober sowie gegen Landeshauptmann Platter bei der Wirtschaft- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) ein.

"Die Staatsanwaltschaft Innsbruck hat nur die Behördenfehler in Tirol untersucht und verneint. Dagegen haben wir einen Fortführungsantrag eingebracht. Nun bedarf es aber auch einer neuerlichen Anzeige gegen Amtsträger des Bundes und des Landes, um insbesondere das Multiorganversagen der Behörden beim Abreisechaos am 13.3.2020 und Amtsmissbrauch durch Unterlassung zu prüfen," sagt Peter Kolba, Obmann des VSV.

Der VSV hat weiters einen Offenen Brief an Bundeskanzler Nehammer gerichtet und angeregt, langwierige Gerichtsverfahren zu vermeiden und eine aussergerichtliche Lösung an einem "Runden Tisch" zu suchen.

"Das wäre für die Opfer, aber auch für den Wintertourismus in Tirol wohl der bessere Weg," meint Kolba.

Service: Dokumente auf www.verbraucherschutzverein.eu/ischgl

Original-Content von: Verbraucherschutzverein, übermittelt durch news aktuell