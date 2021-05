SAT.1

Wer traut sich und krönt das Sinneserlebnis mit einer Hochzeit? Das große Finale von "5 Senses for Love - Heirate dein Blind Date"- am Mittwoch, 19. Mai 2021, um 20:15 Uhr in SAT.1

Sie haben sich mit allen fünf Sinnen intensiv kennengelernt. Mündet ihr sinnliches TV-Experiment in einem "Ja, ich will" vor dem Traualtar? Ob Achterbahnbeziehung, perfekt unperfektes Couple oder Traumpaar Nummer Eins - diese drei verlobten Paare gehen nach ihrem Liebesurlaub ihre Wege vorerst weiterhin gemeinsam:

Alissa ("Der erste Eindruck war bescheiden.", 39, NRW) und Sebastian ("Ich bin mir sicher, dass sich Alissa in mich verliebt. Gebt mir ein paar Wochen.", 43, BY).

Nicole ("Ernste Themen können wir nicht erörtern.", 34, BW) und Sahand ("Ich weiß gar nicht, wie ich meine Gefühle zuordnen soll, ob ich die richtige Entscheidung treffen werde.", 30, NI).

Sabrina ("Meine größte Angst ist, dass er nein sagt.", 28, SH) und Mehmet ("Ich gebe dann alles für sie auf.", 29, BW).

Nach sonnigen Tagen auf Naxos lernen sie in Deutschland das Zuhause, Familien oder Freund:innen ihrer Partner:innen kennen und treffen ihre letzten Vorbereitungen auf dem Weg zum Standesamt. Für wen wird aus dem Liebes-Experiment ein Bund fürs Leben? Bei wem läuten die Hochzeitsglocken? Und wer bekommt kurz vor dem Ja-Wort doch noch kalte Füße?

"5 Senses for Love - Heirate dein Blind Date" - Das Finale am Mittwoch, 19. Mai 2021, um 20:15 Uhr in SAT.1.

Sinnliches TV-Experiment für alle: SAT.1 bietet zu allen sechs Folgen von "5 Senses for Love - Heirate dein Blind Date" Untertitel für Gehörlose und Hörbeeinträchtigte (Videotext Seite 149) sowie Live-Audiodeskription via App für Blinde und Sehbehinderte an. Weitere Informationen und Links zur AD gibt es auf der Internetseite: www.sat1.de/audiodeskription.

"5 Senses for Love - Heirate dein Blind Date" digital: Auf 5senses.de finden Fans die ganzen Folgen nach Ausstrahlung im Catch-Up, Steckbriefe der Teilnehmer:innen sowie Clips und News zur Sendung. Auch auf den Social-Media-Plattformen des Senders wird das Format umfangreich begleitet, Hashtag: #5SensesForLove.

Für Presseanfragen: Auf presse.sat1.de/5sensesforlove finden Sie Bildmaterial der Teilnehmer:innen und Kontaktmöglichkeiten bei Presseanfragen.

Produziert wird die Dating-Show von Redseven Entertainment, einem Tochterunternehmen der Red Arrow Studios, im Auftrag von SAT.1.

