SAT.1 lässt die Schmetterlinge fliegen - in der neuen Sommer-Dating-Show "Love Couples - Mein Date, mein schwuler bester Freund und ich"

13. Mai 2021. Wer weiß am besten, wer zu mir passt? Natürlich mein schwuler bester Freund. Der Überzeugung sind zumindest acht Single-Frauen, die gemeinsam mit ihrem besten Freund einen Partner für sich suchen. Und wo lässt sich dieser besser finden, als am Strand, unter Palmen und bei Sonnenuntergängen am Meer? SAT.1 zeigt die neue Sommer-Dating-Show "Love Couples - Mein Date, mein schwuler bester Freund und ich" demnächst.

Auf der Suche nach dem Partner für die Single-Frau, ziehen die Freundschafts-Duos in eine Villa auf Teneriffa. Dort datet die Frau potenzielle Traummänner. Doch werden die Duos immer einer Meinung sein? Wer meint es ehrlich? Und wer findet die große Liebe? Denn neben Dates und Strategie-Besprechungen stehen die Duos vor einer weiteren Herausforderung: In jeder Sendung wird eines von ihnen von den anderen Teilnehmern rausgewählt. Der Gewinnerin winkt am Ende die große Liebe - ihrem schwulen besten Freund winken 50.000 Euro.

"Love Couples - Mein Date, mein schwuler bester Freund und ich" ist ein Format, das aus dem Producers@P7S1.Pitchday 2020 entwickelt wurde. Die Sommer-Dating-Show wird von ITV Studios Germany GmbH produziert.

SAT.1 zeigt "Love Couples - Mein Date, mein schwuler bester Freund und ich" zur Prime-Time im Sommer 2021.

