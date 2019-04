Tradus

TRADUS auf dem Vormarsch mit Preistransparenz für gebrauchte Nutzfahrzeuge

Bild-Infos

Download

Amsterdam, Niederlande (ots)

TRADUS, globaler Online-Marktplatz für den An- und Verkauf von gebrauchten Nutzfahrzeugen und Maschinen, führt als erster Anbieter weltweit im Gebrauchtmaschinenhandel eine automatische Preisbewertung ein. Damit sorgt TRADUS aktiv für mehr Transparenz im Angebotsdschungel und hilft Verkäufern und Käufern, die angebotenen Preise besser einzuschätzen. Das neue Feature ist aktuell bereits in der Kategorie Transport auf Tradus.com ebenso wie in der App verfügbar (http://bit.ly/Tradus_MobileApp) und wird in Kürze in weiteren Kategorien eingeführt.

Noch bis Ende April 2019 kann zudem jeder, der gebrauchte Nutzfahrzeuge und Maschinen verkaufen möchte, TRADUS 3 Monate kostenlos und unverbindlich testen: http://bit.ly/TradusPRO_3monthsfree.

Das Suchen auf TRADUS.com ist natürlich kostenlos und die Suche nach dem passenden gebrauchten Nutzfahrzeug ist - ähnlich wie die Suche nach einem neuen Gebrauchtwagen - oft ein leidiges und zeitraubendes Thema. Ein unübersichtliches Online-Angebot mit diversesten Modellen und in verschiedensten Gebrauchtzuständen machen die Kaufentscheidung besonders schwer. TRADUS hat daher eigens einen intelligenten Algorithmus entwickelt, der hunderte von Attributen analysiert, ähnliche aktuelle und bereits verkaufte Modelle findet und aus sämtlichen Angebotspreisen den sogenannten TRADUS Market Value (mittlerer Durchschnittspreis) ermittelt. Auf Basis dessen und Dank der neuen Preisbewertung sieht ein potenzieller Käufer direkt, wie stark der Preis vom üblichen Marktpreis abweicht bzw. wie hoch die Überzahlung in etwa ausfällt. Das neue Feature ist aktuell in der Kategorie Transport auf Tradus.com ebenso wie in der App verfügbar (http://bit.ly/Tradus_MobileApp). Ein roter Pfeil nach unten bedeutet "überteuert", ein blauer Pfeil nach rechts steht für "fairer Preis" und der grüne Pfeil nach oben hebt einen "großartigen Preis" hervor. Das Ergebnis ist die Anzeige eines fairen Handelspreis, der aufzeigt, ob das Nutzfahrzeug oder die Maschine zu einem angemessenen Preis angeboten wird.

Über TRADUS

Tradus ist der innovative, datengetriebene globale Online-Marktplatz für Käufer und Verkäufer von gebrauchten Schwertransportern, Maschinen und Nutzfahrzeugen aus den Branchen Bau, Landwirtschaft und Transport & Logistik. Mit unserem digitalen Angebot bringt Tradus einen Handel, der bisher offline über regionale Auktionen stattfand, jetzt auf eine Online-Plattform, die global in bis zu 40 Ländern zugänglich ist.

Mit ca. 1/4 Millionen Angeboten von mehr als 3.000 Anbietern weltweit können Käufer auf tradus.com alle ihre Wunschfahrzeuge finden und vergleichen. Das funktioniert dank intuitiver App für Smartphones und Tablets auch plattformübergreifend, von überall und jederzeit. Auf diesem virtuellen Marktplatz fallen mittels moderner Technologie auch die für den globalen Handel hinderliche Sprachbarrieren: Jedes eingestellte Angebot wird automatisch in 21 Sprachen übersetzt und erscheint auf der entsprechenden Landesseite im identischen Look & Feel. Mit über einer Millionen Visits im Monat verleiht Tradus dem Handel mit gebrauchten Maschinen und Nutzfahrzeugen eine völlig neue Dynamik, denn auf Tradus werden Geschäfte in der Geschwindigkeit von wenigen Mausklicks abgeschlossen.

Kontaktieren Sie uns gerne: support@tradus.com

Mehr Informationen finden Sie auch auf www.tradus.com

- App Download: http://bit.ly/Tradus_MobileApp - 3 Monate kostenlos auf Tradus verkaufen: http://bit.ly/TradusPRO_3monthsfree

Pressekontakt:

Pressekontakt Tradus

MARVIN VAN HAELEN

Mobil: +31 6 52 40 13 20

Mail: marvin@tradus.com



Pressekontakt Tradus Germany (extern)

KATJA GAESING

Tel: +49 170 2433406

Mail: kg@katgazing.com

Original-Content von: Tradus, übermittelt durch news aktuell