TDT AG

Die it-sa in Nürnberg und das Vertrauen der Deutschen in die Digitalisierung: Das Label "Made in Germany" wird für den Erfolg der digitalen Transformation immer wichtiger

Bild-Infos

Download

Nürnberg/Essenbach (ots)

Immer mehr Menschen machen sich Sorgen um die Sicherheit im Internet: "Cyber-Security" ist das Buzzword. Auf der it-sa in Nürnberg, einer der weltgrößten Messen für IT-Security, sprachen darüber Tobias Hans (Ministerpräsident des Saarlandes), Arne Schönbohm (Präsident des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik BSI) und Digitalexperte Michael Pickhardt.

Ministerpräsident Tobias Hans freute sich bei seinem Rundgang auf der it-sa darüber, die TDT AG kennenzulernen. Am Stand des Unternehmens erfuhr er vom Vorstandsvorsitzenden Michael Pickhardt, wie groß das Vertrauen der Kunden in die Lösungen des Spezialisten für Telekommunikation ist. Michael Pickhardt: "Dies liegt maßgeblich daran, dass wir als Unternehmen vollumfänglich vom BSI nach ISO 27001 auf Basis von IT-Grundschutz zertifiziert sind. Digitalisierung kann nur dann langfristig erfolgreich sein, wenn die Menschen Vertrauen in die Digitalisierung und ihre Technologien haben." Im weiteren Austausch mit dem BSI-Präsidenten Arne Schönbohm waren sich die drei Gesprächspartner darin einig, dass das Label "Made in Germany" hier in Zukunft immer mehr an Bedeutung gewinnen wird.

Information zur TDT AG:

Das Unternehmen wurde 1978 gegründet und im Jahr 2017 vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) nach ISO 27001 zertifiziert. Auf der it-sa 2019 in Nürnberg (Halle 10.0 / Stand 10.0-104) stellt der Router-Hersteller unter anderem auch seine Gesamtlösungen für die Telekommunikation vor. Weitere Informationen unter https://www.tdt.de

Pressekontakt TDT AG:

Dr. Sascha Priester

Leiter der Pressestelle

TDT AG

Siemensstraße 18

84051 Essenbach

Tel.: +49 8703 929 102

Mobil: +49 173 6556882

Email: spriester@tdt.de

Original-Content von: TDT AG, übermittelt durch news aktuell