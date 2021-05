gevekom GmbH

gevekom Neugründung Hey Contact Heroes startet mit Benjamin Barnack als Geschäftsführer

Dresden (ots)

Der Dresdner Contact Center Dienstleister gevekom gründete am 21. April 2021 die Hey Contact Heroes GmbH mit Sitz in Hamburg. Benjamin Barnack wird Geschäftsführer.

Am 21. April 2021 startete die gevekom Neugründung Hey Contact Heroes in Hamburg. In der neuen Gesellschaft verwirklicht Roman Molch (43), Geschäftsführender Gesellschafter der gevekom, einen lang gehegten Wunsch: die Mitarbeitenden direkt am Unternehmenserfolg beteiligen zu können. "Über unser innovatives Entlohnungssystem werden sich Treue und Engagement ganz direkt auszahlen", erklärt er. "Mitarbeitende sind für uns schon immer Heroes, bei Hey Contact Heroes nennen wir sie auch so und machen sie gleichzeitig zu Partnern." Hey Contact Heroes ist damit einerseits ein ganz neues Konzept und wird andererseits auch zukünftig für gevekom Terrain für weitere unternehmerische Innovationen im Sinne der Corporate Social Responsibility ausloten.

Für die operative Umsetzung und Führung der Hey Contact Heroes hat sich Roman Molch Verstärkung geholt: Benjamin Barnack (36), der in den letzten Monaten beruflich andere Wege gegangen war, ließ sich von dem neuen Projekt überzeugen und kehrt zum 1. Mai 2021 in die gevekom Familie zurück. Hier war er bereits seit Anfang 2017 vier Jahre lang als Mitglied der Geschäftsleitung tätig gewesen und hatte maßgeblich zum Wachstum der gevekom mit heute über 1.500 Mitarbeitenden an neun Standorten beigetragen. Frühere Stationen u.a.: D+S, Sparda, Deutsche Post und AZ Direkt. Benjamin Barnack erneut für gevekom gewonnen zu haben, ist für Roman Molch ein Coup: "Wir freuen uns sehr, ihn wieder bei uns zu haben. Die Idee Hey Contact Heroes hat quasi auf ihn gewartet."

Die Hey Contact Heroes GmbH in Hamburg wird unter dem Dach der gevekom Ventures Holding als eigenständiges Unternehmen geführt und spricht eine andere Klientel an als die gevekom: "Hey Contact Heroes ist das schnelle Beiboot der gevekom, das sich sehr flexibel beispielsweise auf die Anforderungen gewachsener Start-ups in der Expansionsphase und ambitionierter KMU einstellt, exponentielles Wachstum mitmachen und extreme Elastizität zeigen kann. Unser Versprechen auf den Punkt gebracht: die ersten 10 FTE stehen in 24 Stunden", so Benjamin Barnack. Dabei ist Hey Contact Heroes selbst nicht als Start-up angelegt, sondern hat jederzeit die starke gevekom im Rücken, die Unterstützung in allen betriebswirtschaftlichen Belangen leistet, vom Finanzcontrolling bis zur IT.

Mit dem Firmensitz in Hamburg hat sich Hey Contact Heroes gleichwohl ganz bewusst von der gevekom abgenabelt, spricht andere Branchen und Auftraggeber an und will mit Frontmann Benjamin Barnack einen neuen Unternehmensstil prägen. Hey Contact Heroes wird, ebenso wie die gevekom, in Deutschland ausschließlich Agents in Festanstellung beschäftigen, allerdings grundsätzlich remote. Home Office und flexible Arbeitszeitmodelle sind Hey Contact Heroes Normalität. Rekrutiert wird weltweit, so dass jede Sprachanforderung seitens der Auftraggeber erfüllt werden kann. Insofern ist Hey Contact Heroes ein attraktiver Arbeitgeber für Arbeitsnomaden, die einen vollkommen ortsunabhängigen Job suchen, aber auch für in ihrer Mobilität eingeschränkte Menschen, ebenfalls überall auf der Welt. Diese Arbeitsorganisation auf Abstand stellt hinsichtlich Mitarbeitermotivation und -führung hohe Anforderungen. Hier ist Hey Contact Heroes in der gevekom Kultur allerdings gut aufgestellt: gevekom ist schon seit Jahren mit geringer Fluktuation und hoher Mitarbeiterzufriedenheit branchenführend, vielfach belegt durch Kununu und Auszeichnungen.

Mit gevekom und Hey Contact Heroes agieren Roman Molch und Benjamin Barnack ganz bewusst mit zwei unterschiedlichen Konzepten, die zwar unter einem Holding Dach zuhause sind, aber ansonsten im Markt auch als unabhängige Wettbewerber gegeneinander antreten können. Roman Molch: "Das Leistungsportfolio und die Unternehmenspersönlichkeiten von gevekom und Hey Contact Heroes ergänzen sich. Am Ende geht es für Auftraggeber darum, einen Dienstleister zu finden, der zu einem passt. Einer von uns beiden sollte eigentlich immer passen."

Hintergrund

Der Contact Center Dienstleister gevekom wurde 2006 gegründet. Heute bekleidet gevekom unter den Top Ten Callcentern in Deutschland Platz sieben (Quelle: Multichannel Contactcenter 2021, iBusiness/ONE-to-ONE/Callcenter-Verband CCV e.V.) und ist seit fünf Jahren in Folge familienfreundlichstes Unternehmen (freundin, Kununu). Credo: Your better place to work - "Wir glauben daran, dass glückliche Mitarbeiter den besten Job machen". Jahresumsatz 2020: 30,75 Mio Euro (+30,85% im Vergleich zum Vorjahr); Mitarbeiter 01/2021: 1.327 (+49%), Seats gesamt: 1000. Standorte in Berlin, Dresden, Leipzig, Frankfurt/Main, Neubrandenburg, Chemnitz, Serbien (Belgrad), Spanien (Palma de Mallorca), Bulgarien (Varna). Gesellschafter: Roman Molch (Geschäftsführung), Wolfram Gürlich. Referenzen (auf Anfrage): Dax-Unternehmen und umsatzstarke E-Commerce-Shops. Branchen: Handel/E-Commerce, Gesundheit, Reisen, Automotive, Verlage, Transport/Logistik, Personennah- und Fernverkehr, Energie/EVU, Banken, Öffentliche Hand. www.gevekom.de

