Kinofeeling bei 28 BLACK

Ab sofort ist auch der Energy Drink 28 BLACK wieder auf den Leinwänden in deutschen Kinos vertreten. Bis Ende des Jahres - somit auch zum Start des neuen Star Wars Kinofilms - läuft der aus dem TV bekannte 28 BLACK Spot "Move it" national in mehr als 130 Multiplex- und Cityplex Kinos.

Das Thema Kinowerbung ist zentraler Bestandteil im Marketingmix von 28 BLACK und reicht vom klassischen Kinospot bis hin zu einem Gewinnspiel, bei dem jede Woche Gutscheine für Cinemaxx- und Cinestar-Kinos verlost werden. Für die Teilnahme müssen die 28 BLACK- und Kino-Fans sich nur unter www.28black.de auf einer eigenen Landingpage registrieren und sichern sich damit die Chance auf einen fesselnden Kinoabend.

28 BLACK ist im Kino vom 14. November bis zum 25. Dezember zu sehen, das Gewinnspiel läuft vom 20. November bis zum 12. Januar 2020. Weitere Infos zur Teilnahme unter www.28black.de.

Über 28 BLACK

28 BLACK wird in Deutschland über die CALIDRIS 28 Deutschland GmbH vertrieben. Die CALIDRIS 28 Deutschland GmbH gehört zum Unternehmensverbund der Splendid Drinks AG (www.splendid-drinks.com). 28 BLACK, der andere Energy Drink, kommt ohne Taurin und Konservierungsstoffe aus und ist vegan, gluten- und laktosefrei. Die Produktpalette umfasst Sorten für jeden Geschmack - von klassisch über fruchtig-frisch bis hin zu sauer-prickelnd oder kalorien- und zuckerfrei. 28 BLACK überzeugt nicht nur geschmacklich, sondern auch optisch - die stylischen Dosen wurden für ihr unverwechselbares Design mit dem German Design Award 2018 in der Kategorie "Excellent Communications Design Packaging" ausgezeichnet.

