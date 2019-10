Hanf-Kick bei 28 BLACK / Energy Drink 28 BLACK erweitert seine Range um die Sorte Hanf

28 BLACK

Energy Drink 28 BLACK erweitert seine Range um die Sorte Hanf

Luxemburg/Berlin

Neuigkeiten bei Energy Drink 28 BLACK: Ab Dezember zieht eine neue Sorte ins Portfolio ein, bei der die Trendzutat Hanf im Mittelpunkt steht. Mit der Line Extension 28 BLACK Hanf folgt man bei 28 BLACK den Konsumentenwünschen nach außergewöhnlichen Geschmackserlebnissen. Seinen leicht herben Geschmack verdankt der Energy Drink einem Hanf-Aufguss, der frei von THC und CBD und damit ohne psychoaktive Wirkung ist.

"Energy Drinks liegen nach wie vor im Trend, Hanf ebenso - was liegt da näher, als beides zu kombinieren und so für neue Impulse im Energy Drink-Regal zu sorgen", so Felin-Joy Sade, Marketing Director bei 28 BLACK. "Mit 28 BLACK Hanf sprechen wir vermehrt die Konsumenten zwischen 18 und 35 Jahren an. Hier sehen wir ein großes Potenzial. In den nächsten drei Jahren wird bei Hanf basierten Lebensmitteln von einem jährlichen Wachstum von 24% ausgegangen."

Die Neueinführung von 28 BLACK Hanf wird durch eine reichweitenstarke Kampagne online wie offline aktiviert. Die Zielgruppe wird neben den Kanälen TV, Kino, OoH, Print und Social Media auch in Samplings sowie am PoS mit Großflächenplakaten vor den Märkten und Zweitplatzierungen in den Märkten angesprochen. 28 BLACK Hanf - mit dem V-Label ausgezeichnet - ist perfekt für Veganer, Vegetarier und Flexitarier sowie taurin-, gluten- und laktosefrei.

Über 28 BLACK

28 BLACK wird in Deutschland über die CALIDRIS 28 Deutschland GmbH vertrieben. Die CALIDRIS 28 Deutschland GmbH gehört zum Unternehmensverbund der Splendid Drinks AG (www.splendid-drinks.com). 28 BLACK, der andere Energy Drink, kommt ohne Taurin und Konservierungsstoffe aus und ist vegan, gluten- und laktosefrei. Die Produktpalette umfasst Sorten für jeden Geschmack - von klassisch über fruchtig-frisch bis hin zu sauer-prickelnd oder kalorien- und zuckerfrei. 28 BLACK überzeugt nicht nur geschmacklich, sondern auch optisch - die stylischen Dosen wurden für ihr unverwechselbares Design mit dem German Design Award 2018 in der Kategorie "Excellent Communications Design Packaging" ausgezeichnet.

