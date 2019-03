Wirtschaftsminister übergibt erste Baugenehmigungen für Kaufland in Australien

Kaufland

Tim Pallas, Wirtschaftsminister des Bundesstaates Victoria, hat Kaufland Baugenehmigungen für die ersten drei Filialen sowie ein Verteilzentrum in Victoria, im Südosten Australiens, übergeben. Die Filialen werden in Epping, Chirnside Park sowie Dandenong und das Verteilzentrum wird in Mickleham errichtet.

"Wir investieren langfristig sowohl in Victoria als auch in Australien. Durch die Eröffnung unserer ersten drei Filialen, unseres Verteilzentrums sowie unseres geplanten zukünftigen Hauptsitzes in Victoria werden wir bis zu 1.600 Arbeitsplätze schaffen", so Julia Kern, Vorsitzende der Geschäftsleitung Australien. "Mit einer Investition in Höhe von 459 Millionen Australischer Dollar (rund 286 Millionen Euro) schaffen wir sehr gute Möglichkeiten für lokale Unternehmen, fördern den dringend benötigten Wettbewerb und steigern damit die Auswahl und das Einkaufserlebnis für die australischen Verbraucher."

Die Baugenehmigungen sind ein sehr wichtiger Meilenstein. Mit der folgenden Bauphase steigt das Unternehmen in die nächste Phase der Expansion ein. Voraussichtlich im Mai erfolgen die ersten Baumaßnahmen. Für drei weitere Kaufland-Standorte in Oakleigh South, Coolaroo und Mornington werden derzeit die Bauanträge geprüft. "Australien hat sehr viel Potenzial für uns. Derzeit ist es allerdings noch zu früh, um über zukünftige Standortzahlen zu sprechen", sagt Julia Kern. "Wir fühlen uns in Australien sehr willkommen und werden von allen Beteiligten sehr unterstützt."

Das Unternehmen entwickelt, passgenau für den australischen Markt, ein Filialkonzept, das den Bedürfnissen und Erwartungen der australischen Kunden entspricht. Wie auch in Europa wird der Lebensmittelhändler seinen Kunden in Australien alles unter einem Dach anbieten: ein großes Sortiment an Lebensmitteln sowie alles für den täglichen Bedarf. Das Sortiment wird ein Mix sein aus bekannten und beliebten Marken, australischen Produkten sowie hochwertigen Kaufland-Eigenmarken - mit einem Fokus auf Frische und Qualität.

Über Kaufland

Kaufland ist ein international tätiges Einzelhandelsunternehmen mit über 1.270 Filialen sowie rund 140.000 Mitarbeitern in sieben Ländern. Ob in Deutschland, Tschechien, der Slowakei, Kroatien, Polen, Rumänien und Bulgarien, überall steht Kaufland für hohe Qualität, große Auswahl, günstige Preise und einen einfachen Einkauf. Das Unternehmen ist Teil der Schwarz Gruppe, die zu den führenden Unternehmen im Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland und Europa gehört. Kaufland hat seinen Sitz in Neckarsulm, Baden-Württemberg. Weitere Informationen zu Kaufland sowie aktuelle Pressebilder finden Sie unter www.kaufland.de/presse

