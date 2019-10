28 BLACK

28 BLACK startet mit neuem Online-Gewinnspiel in den Herbst

"Dancing in the rain": 28 BLACK Dosen im Regenschirm sammeln und gewinnen

Luxemburg/Berlin (ots)

Dass Regenwetter auch Vergnügen bereiten kann, ist spätestens seit dem Film-Musical "I'm singing (and dancing) in the rain" und der unvergleichlichen Performance von Gene Kelly bewiesen. Und dass Regen auch heute noch Spaß machen kann, kann man beim neuen Online-Gewinnspiel von Energy Drink 28 BLACK ausprobieren. Passend zur regnerischen Jahreszeit müssen bei 28 BLACK 28 Dosen mit dem Regenschirm aufgefangen werden, um im Lostopf zu landen. Zu gewinnen gibt es - genau richtig für den Herbst - schwarze 28 BLACK Regenschirme inkl. 24 Dosen 28 BLACK Açaí. Als Hauptgewinn lockt der Bluetooth On-Ear Kopfhörer "Wireless Concert One" von Vonmaehlen, der mit seinem unverwechselbaren Klang und erstklassigen Tragekomfort überzeugt.

Das Gewinnspiel läuft unter www.28black.de bis zum 24. November 2019.

Über 28 BLACK

28 BLACK wird in Deutschland über die CALIDRIS 28 Deutschland GmbH vertrieben. Die CALIDRIS 28 Deutschland GmbH gehört zum Unternehmensverbund der Splendid Drinks AG (www.splendid-drinks.com). 28 BLACK, der andere Energy Drink, kommt ohne Taurin und Konservierungsstoffe aus und ist vegan, gluten- und laktosefrei. Die Produktpalette umfasst Sorten für jeden Geschmack - von klassisch über fruchtig-frisch bis hin zu sauer-prickelnd oder kalorien- und zuckerfrei. 28 BLACK überzeugt nicht nur geschmacklich, sondern auch optisch - die stylischen Dosen wurden für ihr unverwechselbares Design mit dem German Design Award 2018 in der Kategorie "Excellent Communications Design Packaging" ausgezeichnet.

Pressekontakt:

C.M.W. S.A.

Sibylle Erler

5, rue Heienhaff

L-1736 Senningerberg (Luxembourg)

Tel.: +352 26 71 39 50

s.erler@cmw.lu



Vertriebskontakt

CALIDRIS 28 Deutschland GmbH

Nicole Rezgui

Kuckucksweg 10

D-14195 Berlin

Tel.: +49 30 688 34 25 20

sales@calidris28.com

Original-Content von: 28 BLACK, übermittelt durch news aktuell