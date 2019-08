Veganer Lifestyle mit Energy Drink 28 BLACK / Schon immer vegan / Jetzt auch zertifiziert

28 BLACK

Der Energy Drink 28 BLACK hat einen wichtigen Meilenstein hinsichtlich Produktqualität und Transparenz erreicht. Das Prüfverfahren nach den anspruchsvollen Kriterien der ProVeg e.V. wurde erfolgreich absolviert und das international anerkannte Qualitätssiegel für vegane Produkte, das V-Label, erteilt.

Marketing Director Felin-Joy Sade siedelt den Stellenwert des V-Labels hoch an: "28 BLACK ist schon immer ein veganes Produkt gewesen, wir mussten also nichts an der Rezeptur verändern. Über das V-Label können wir jetzt zum einen neue Verbraucherkreise erreichen, zum anderen bieten wir den Konsumenten mit dem V-Label eine bessere Orientierungshilfe beim Kauf, denn die Zahl der Menschen, die sich bewusst ernähren und gleichzeitig geniessen wollen, nimmt stetig zu." In Deutschland leben bereits rund 9 Millionen Menschen vegetarisch oder vegan und über die Hälfte der Bevölkerung bezeichnet sich als Flexitarier (Quelle: ProVeg). Alle sieben Sorten von 28 BLACK haben das V-Label erhalten und passen damit perfekt zu all denen, die auf tierische Produkte verzichten möchten.

Im November präsentiert sich 28 BLACK auf der VeggieWorld in München (16.-17.11.2019) und bietet Veganern, Vegetariern und Flexitariern wie auch Fachbesuchern aus Gastronomie und Handel die Gelegenheit zur direkten Verkostung. Die Einführung des V-Labels wird ab KW 33 über alle wichtigen Kanäle (TV-Werbung, OoH-Werbung mit Riesenpostern und Großflächen am PoS, Kinowerbung, Anzeigen, Online-Werbung) kommuniziert.

Über 28 BLACK 28 BLACK wird in Deutschland über die CALIDRIS 28 Deutschland GmbH vertrieben. Die CALIDRIS 28 Deutschland GmbH gehört zum Unternehmensverbund der Splendid Drinks AG (www.splendid-drinks.com). 28 BLACK, der andere Energy Drink, kommt ohne Taurin und Konservierungsstoffe aus und ist vegan, gluten- und laktosefrei. Die Produktpalette umfasst sieben Sorten für jeden Geschmack - von klassisch über fruchtig-frisch bis hin zu sauer-prickelnd oder kalorien- und zuckerfrei. 28 BLACK überzeugt nicht nur geschmacklich, sondern auch optisch - die stylischen Dosen wurden für ihr unverwechselbares Design mit dem German Design Award 2018 in der Kategorie "Excellent Communications Design Packaging" ausgezeichnet.

