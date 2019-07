28 BLACK

Der Sommer ist fruchtig bei 28 BLACK

Energy Drink 28 BLACK mit dem Fahrrad auf Tour

Luxemburg/Berlin (ots)

Der Sommer ist nicht nur heiß, der Sommer ist auch fruchtig. Denn 28 BLACK ist im Juli in Deutschlands Metropolen mit dem Fahrrad unterwegs, um drei seiner sechs fruchtig-frischen Energy Drinks zu sampeln: 28 BLACK Açaí, 28 BLACK Orange-Ginger und 28 BLACK Absolute Zero Guava-Passion Fruit.

Die Sampling-Tour ist Teil der aktuellen Promotionkampagne, zu der auch parallel laufende nationale Instore-Tastings im Handel gehören. "Wir wollen den Konsumenten die Möglichkeit geben, die fruchtige Vielfalt von 28 BLACK zu entdecken und herauszufinden, welche Sorte ihr Favorit ist", erklärt 28 BLACK Marketing Director Felin-Joy Sade. "Wir haben von der ersten Stunden an auf Qualität und fruchtige Geschmacksrichtungen gesetzt. Ja, man könnte sagen, mit unserer Sorte Açaí haben wir den fruchtigen Energy Drink erfunden."

Açaí, Orange-Ginger und Absolute Zero Guava-Passion Fruit sind mit einem Vitaminkomplex aus den Vitaminen C, Niacin, Pantothensäure, B6 und B12 angereichert, die zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung beitragen. Wie alle 28 BLACK Sorten sind sie frei von Taurin sowie vegan, laktosefrei und glutenfrei. Erhältlich ist der Energy Drink in der stylischen 0,25l Slimline-Dose, die ideal für unterwegs und den maßvollen Konsum des Wachmachers ist.

Zu den drei Sorten, die auf der Tour gesampelt werden: 28 BLACK Açaí: Der 28 BLACK-Geschmack überhaupt - fruchtig und explosiv. 28 BLACK Orange-Ginger: Nichts für schwache Nerven - fruchtiger Orangengeschmack mit angenehmer Ingwer-Schärfe. 28 BLACK Absolute Zero Guava-Passion Fruit: Macht 'ne gute Figur und schmeckt - intensiver Geschmack ganz ohne Zucker und Kalorien.

Über 28 BLACK

28 BLACK wird in Deutschland über die CALIDRIS 28 Deutschland GmbH vertrieben. Die CALIDRIS 28 Deutschland GmbH gehört zum Unternehmensverbund der Splendid Drinks AG (www.splendid-drinks.com). 28 BLACK, der andere Energy Drink, kommt ohne Taurin und Konservierungsstoffe aus und ist vegan, gluten- und laktosefrei. Die Produktpalette umfasst Sorten für jeden Geschmack - von klassisch über fruchtig-frisch bis hin zu sauer-prickelnd oder kalorien- und zuckerfrei. 28 BLACK überzeugt nicht nur geschmacklich, sondern auch optisch - die stylischen Dosen wurden für ihr unverwechselbares Design mit dem German Design Award 2018 in der Kategorie "Excellent Communications Design Packaging" ausgezeichnet.

