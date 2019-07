28 BLACK

Power-Kick für Erstsemester

Energy Drink 28 BLACK unterstützt Fachschaften beim Packen der Ersti-Tüten

Luxemburg/Berlin (ots)

Da, wo sich in der Einführungswoche auf dem Campus plötzlich Schlangen bilden, sind meistens sie zu ergattern: die Ersti-Tüten. Heiß begehrt und je nach Fachbereich unterschiedlich bestückt, enthalten sie eine Menge nützlicher Dinge - von der Tütensuppe bis hin zum Kondom. Völlig egal, ob die studentische Devise "study hard" oder "party hard" lautet, mit dem entsprechenden Energy-Kick fällt beides leichter.

Fachschaften, die ihre Erstis gerne mit dem notwendigen Energyboost versorgen möchten, können sich jetzt bei 28 BLACK bewerben. "Uns erreichen regelmäßig Nachrichten von Studenten, die 28 BLACK als Highlight für ihre Ersti-Tüten wollen", so Felin-Joy Sade, Marketing Director beim Energy Drink 28 BLACK. "Ich kann mich noch ganz gut an die ersten Tage an der Uni erinnern, alles war aufregend und neu und die Tage waren von früh bis spät ausgefüllt. Darum starten wir jetzt gerne eine Aktion, um den Erstis ihren Einstieg mit einer extra Dosis Energie zu erleichtern". Bewerbungen für eine Ladung 28 BLACK zum Start in das Wintersemester 2019/20 sind bis zum 30.08.2019 unter www.28black.com/semesterstart möglich.

Über 28 BLACK

28 BLACK wird in Deutschland über die CALIDRIS 28 Deutschland GmbH vertrieben. Die CALIDRIS 28 Deutschland GmbH gehört zum Unternehmensverbund der Splendid Drinks AG (www.splendid-drinks.com). 28 BLACK, der andere Energy Drink, kommt ohne Taurin und Konservierungsstoffe aus und ist vegan, gluten- und laktosefrei. Die Produktpalette umfasst sieben Sorten für jeden Geschmack - von klassisch über fruchtig-frisch bis hin zu sauer-prickelnd oder kalorien- und zuckerfrei. 28 BLACK überzeugt nicht nur geschmacklich, sondern auch optisch - die stylischen Dosen wurden für ihr unverwechselbares Design mit dem German Design Award 2018 in der Kategorie "Excellent Communications Design Packaging" ausgezeichnet.

Pressekontakt:

C.M.W. S.A.

Sibylle Erler

5, rue Heienhaff

L-1736 Senningerberg (Luxembourg)

Tel.: +352 26 71 39 50

s.erler@cmw.lu



Vertriebskontakt

CALIDRIS 28 Deutschland GmbH

Nicole Rezgui

Kuckucksweg 10

D-14195 Berlin

Tel.: +49 30 688 34 25 20

sales@calidris28.com

Original-Content von: 28 BLACK, übermittelt durch news aktuell