ARD-DeutschlandTrend: Menschen auf Wohnungssuche sehen mehrheitliche große Probleme bezahlbaren Wohnraum zu finden

+++ Achtung Sperrfrist (Print, Radio und Online): 22.45 Uhr +++ Nachrichtenagenturen: Keine Sendesperrfrist, bitte mit Sperrfristvermerk veröffentlichen Ausgewählte Zahlen werden ab 18 Uhr bei Tagesschau.de veröffentlicht und dürfen dann bereits verwendet werden. Für Samstag sind unter dem Motto "Gemeinsam gegen Verdrängung und Mietenwahnsinn" in verschiedenen Städten Demonstrationen geplant. Aktuell ist es für 33 Prozent der Bundesbürger ein sehr großes oder großes Problem, bezahlbaren Wohnraum zu finden. 37 Prozent haben damit ein kleines bzw. gar kein Problem. 28 Prozent gaben spontan an, dass sie keine neue Wohnung/kein neues Haus suchen. Das hat eine Umfrage des ARD-DeutschlandTrends im Auftrag der ARD-Tagesthemen mit 1.003 Befragten von Montag bis Dienstag dieser Woche ergeben. Bei denjenigen, die in den letzten 5 Jahren aktiv nach einer Wohnung gesucht haben, gaben 62 Prozent an, dass es für sie persönlich ein sehr großes oder großes Problem sei bezahlbaren Wohnraum zu finden. In Großstädten ab 100.000 Einwohnern gab jeder Zweite (48 Prozent) an, Schwierigkeiten zu haben, bezahlbaren Wohnraum zu finden. Für 47 Prozent der Mieter stellt sich die Suche nach bezahlbaren Wohnraum als Problem dar, aber nur für 22 Prozent derjenigen, die Eigentum besitzen. Auch wenn nur ein Teil der Bevölkerung persönlich von der schwierigen Situation auf dem Wohnungsmarkt betroffen ist, kennen viele das Problem aus ihrem persönlichen Umfeld. Drei Viertel der Bürger (77 Prozent) geben an, immer wieder mitzubekommen, wie schwer es ist, bezahlbaren Wohnraum zu finden. Mehr als die Hälfte der Deutschen (59 Prozent) nimmt nach eigenen Angaben starke Konkurrenz auf dem Wohnungsmarkt wahr. 41 Prozent stimmten der Aussage zu: "Meine Ausgaben für Wohnraum belasten mich deutlich stärker als vor 5 Jahren." Befragungsdaten - Grundgesamtheit: Wahlberechtigte Bevölkerung in Deutschland - Fallzahl: 1.003 Befragte - Erhebungszeitraum: 01.04.2019 bis 02.04.2019 - Erhebungsverfahren: Telefoninterviews (CATI) - Stichprobe: Repräsentative Zufallsauswahl/Dual Frame - Schwankungsbreite: 1,4* bis 3,1** Prozentpunkte * bei einem Anteilswert von 5%; ** bei einem Anteilswert von 50% Die Fragen im Wortlaut: Ist es für Sie persönlich ein sehr großes, großes, kleines oder gar kein Problem, bezahlbaren Wohnraum zu finden? Bitte sagen Sie mir, ob Sie den folgenden Aussagen zum Wohnungsmarkt eher zustimmen oder eher nicht zustimmen. - Aus meinem persönlichen Umfeld bekomme ich immer wieder mit, wie schwer es ist, bezahlbaren Wohnraum zu finden. - Ich persönlich nehme starke Konkurrenz auf dem Wohnungsmarkt wahr. - Meine Ausgaben für Wohnraum belasten mich deutlich stärker als vor 5 Jahren. - Ich bin in den letzten 5 Jahren aktiv auf Wohnungssuche gewesen. Fotos unter ARD-Foto.de

