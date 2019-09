Skoda Auto Deutschland GmbH

,BeRider': SKODA AUTO DigiLab startet eScooter-Sharing in Prag

Mladá Boleslav/Prag (ots)

- ,BeRider' startet Pilotbetrieb - Elektroroller mit bis zu 70 Kilometer Reichweite im Stadtverkehr - SKODA AUTO DigiLab sorgt für nachhaltige Mobilität in der tschechischen Hauptstadt

Simply Clever und elektrisch: Das SKODA AUTO DigiLab führt den eScooter-Sharing-Service ,BeRider' in Prag ein. Jetzt startet ,BeRider' mit dem Pilotbetrieb.

Der Elektroantrieb des ,BeRider' wird von zwei Lithium-Ionen-Batterien mit Energie versorgt. Ausgestattet mit LED-Scheinwerfern sowie Scheibenbremsen vorne und hinten, ermöglicht ,BeRider' ein sicheres und effizientes Vorankommen im Stadtverkehr. Dank seines geringen Gewichts ist der Elektroroller handlich und leicht zu manövrieren. Große Räder und eine straffe Federung garantieren ein sicheres und komfortables Fahrverhalten. Typisch Elektrofahrzeug beschleunigt es kraftvoll und erreicht eine Spitzengeschwindigkeit von 66 km/h. Mit einer Reichweite von bis zu 70 Kilometern eignen sich die emissionsfreien Elektroroller besonders für kurze bis mittlere Distanzen.

Andre Wehner, Chief Digital Officer von SKODA AUTO, sagt: "Mit 'BeRider' unterstützen wir als flexibles und umweltfreundliches Unternehmen das Angebot für den Transport im Zentrum großer Städte. Lösungen für eine umweltgerechte Mikromobilität im Stadtverkehr zu finden gehört zu den strategischen Schlüsselaufgaben des SKODA AUTO DigiLab. Unsere Ideenwerkstatt trägt damit zur Transformation von SKODA AUTO zur ,SIMPLY CLEVER Company for best mobility solutions' im Rahmen der Strategie 2025 von SKODA AUTO bei."

Jarmila Plachá, Leiterin SKODA AUTO DigiLab, fügt hinzu: "Unser 'BeRider'-Service ergänzt das Angebot der innerstädtischen Mobilität in Prag hervorragend. Ob auf dem Weg zur Arbeit oder auf Sightseeing-Tour - die Elektroroller von 'BeRider' sind praktisch, umwelt- und nutzerfreundlich. Gleichzeitig bringen wir unsere digitale Expertise ein: Jeder 'BeRider'-Roller ist mit Sensoren ausgestattet, die in Echtzeit Daten übermitteln. Durch diese Transparenz verbessern wir das Kundenerlebnis bei der Benutzung der Roller."

Das Display des ,BeRider' zeigt Basisinformationen wie Geschwindigkeit und Reichweite an. Eine Handyhalterung am Lenker erleichtert die Navigation via Mobiltelefon. Über den integrierten USB-Anschluss lassen sich Mobiltelefone und andere elektronische Geräte während der Fahrt aufladen. Leichtes Gepäck können die Passagiere bequem an den Taschenhaltern der Roller befestigen. Im abschließbaren Topcase befinden sich zwei Helme für die Fahrt zu zweit.

Als Einsatzgebiet für ,BeRider' sind in Abstimmung mit der jeweils zuständigen Stadtverwaltung große Teile der Prager City ausgewiesen. Dort können Nutzer die Roller an jedem beliebigen geeigneten Platz abstellen. Parkposition, Ladezustand und andere Daten werden in Echtzeit an die Leitstelle übertragen. So lassen sich falsch geparkte Roller oder solche mit geringer Batterieladung aufspüren und eventuelle Probleme schnell beseitigen.

Der Prager Oberbürgermeister Zdenek Hrib begrüßt den neuen Service in der Hauptstadt: "Sharing-Dienste, die emissionsfreie Mobilität ermöglichen und die lokalen Besonderheiten Prags respektieren, sehen wir als sehr positiven Beitrag für unsere Stadt. Das SKODA AUTO DigiLab bietet eine durchdachte Lösung an, der ich einen erfolgreichen Start wünsche."

Um die Elektroroller von ,BeRider' zu fahren, müssen Nutzer die für iOS und Android kostenlos erhältliche ,BeRider'-App auf ihrem Smartphone installieren und sich darüber anmelden. Nach erfolgreicher Registrierung sehen sie in der App die verfügbaren eScooter, können sie damit reservieren sowie ohne Schlüssel ver- und entriegeln. Nach dem Ende der Fahrt verstauen sie die zugehörigen Helme wieder im Topcase. Nach einer kurzen Bestätigung via App endet die Nutzungsdauer. Die Miete wird per Kreditkarte beglichen und nach Nutzungszeit abgerechnet, der Preis pro Minute beträgt 5,- CZK (circa 0,19 Euro). Für das Fahren der Elektroroller ist ein Pkw-Führerschein der Klasse B erforderlich. Weitere Informationen und Nutzerhinweise hält die offizielle ,BeRider'-Webseite www.be-rider.com bereit.

