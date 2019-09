Skoda Auto Deutschland GmbH

SKODA SCALA MONTE CARLO: Neue Ausstattungslinie für noch mehr Dynamik und Lifestyle

Mladá Boleslav (ots)

- Erfolgreiche Rallye-Historie von SKODA als Inspiration für die Ausstattungslinie MONTE CARLO - Schwarze Designelemente und ein schwarzer SKODA Schriftzug am Heck setzen dynamische Akzente - Messepremiere im September auf der Internationalen Automobil-Ausstellung in Frankfurt (IAA), Markteinführung im vierten Quartal 2019

SKODA erweitert die Angebotspalette seines neuen Kompaktmodells SCALA um die beliebte Ausstattungslinie MONTE CARLO. Sie ist eine Hommage an die erfolgreiche Rallye-Historie des Automobilherstellers und verleiht dem dynamischen SCALA mit markanten schwarzen Elementen und schwarzem SKODA Schriftzug am Heck eine noch sportlichere optische Präsenz. Die Premiere des SKODA SCALA MONTE CARLO, der mit allen Motoren der Baureihe erhältlich ist, findet im September auf der Internationalen Automobil-Ausstellung (IAA) in Frankfurt statt. Im vierten Quartal 2019 werden die ersten Einheiten an Kunden ausgeliefert.

Sportliche Lifestyle-Varianten der SKODA Kompaktmodelle tragen traditionell den Namenszusatz MONTE CARLO. Der Stadtteil des Fürstentums Monaco steht neben Glanz und Glamour inzwischen vor allem für mehr als 100 Jahre Motorsportgeschichte. Die traditionsreichste Veranstaltung im aktuellen Rallye-WM-Kalender wird bereits seit 1911 ausgetragen, auch SKODA feierte bei der Rallye Monte Carlo einige der größten Erfolge seiner Rennsporthistorie. So erreichte beispielsweise der SKODA POPULAR SPORT 1936 in seiner Kategorie den zweiten Platz, im Jahr 1977 holte der SKODA 130 RS einen Doppelsieg in seiner Klasse und auch die Rallye-Versionen des SKODA FABIA waren hier bereits äußerst erfolgreich. Der SKODA SCALA MONTE CARLO zitiert diese Motorsporttradition und erinnert an legendäre Fahrzeuge und Triumphe.

Der Leiter SKODA Design, Oliver Stefani, hebt hervor: "Mit der neuen MONTE CARLO-Version betonen wir noch mehr den sportlich-dynamischen Charakter des SKODA SCALA. Die schwarzen Elemente, große Leichtmetallräder und der klangvolle Name schlagen die Brücke zu unseren erfolgreichen Rallye-Fahrzeugen und sprechen noch gezielter eine jüngere Zielgruppe an, die Sportlichkeit und ein emotionales, lifestyliges Design schätzt."

Sportlicher Auftritt und markante schwarze Elemente

Zahlreiche schwarze Elemente verleihen dem dynamischen SKODA SCALA MONTE CARLO eine noch sportlichere Präsenz. Der Rahmen des markanten SKODA Grills zwischen den Voll-LED-Scheinwerfern ist in hochglänzendem Schwarz ausgeführt, auch Teile der überarbeiteten Frontschürze sind in Schwarz gehalten. Der SKODA Schriftzug, den der SCALA als erstes SKODA Serienmodell für den europäischen Markt anstelle des SKODA Logos mittig auf der Heckklappe trägt, ist beim SCALA MONTE CARLO ebenfalls schwarz. Die Seitenansicht prägen schwarze 17-Zoll- oder optional 18-Zoll-Leichtmetallräder im speziellen MONTE CARLO-Design sowie schwarze Außenspiegelkappen und Seitenschweller.

Serienmäßig verfügt der SKODA SCALA in der Ausstattungslinie MONTE CARLO, die in Kombination mit allen Motoren der Baureihe verfügbar ist, über getönte Seitenscheiben Sunset sowie das Panoramadach und die verlängerte Heckscheibe inklusive eines schwarzen Dachspoilers. Ein schwarzer Heckdiffusor und schwarze Modellschriftzüge sowie Voll-LED-Heckleuchten runden die sportliche Optik des neuen SCALA-Topmodells ab, das zudem mit einer speziellen Plakette gekennzeichnet ist.

Sportsitze und Lederapplikationen veredeln den Innenraum

Der Innenraum des SKODA SCALA MONTE CARLO ist ebenfalls betont dynamisch gestaltet. Die Sportsitze mit integrierten Kopfstützen sind höhenverstellbar und tragen spezielle MONTE CARLO-Bezüge, auch die Dekorleisten und die Instrumenteneinheit verfügen über ein eigenes Design. Das Multifunktions-Sportlenkrad ist mit perforiertem Leder bezogen, das ebenso wie das Leder an Schaltknauf und Handbremshebel rote Ziernähte trägt. Auch die LED-Ambientebeleuchtung erstrahlt in Rot und illuminiert die Mittelkonsole, den Fußraum, die Ablagefächer in den Türen und die Türgriffe. Die Lüftungsdüsen in der Instrumententafel glänzen in Chromoptik, außerdem sind LED-Leseleuchten an Bord. Pedalkappen im Aluminiumdesign, spezielle Fußmatten, SCALA-Schriftzüge auf den Einstiegsleisten und ein schwarzer Dachhimmel komplettieren das sportliche Ambiente im Interieur.

SKODA präsentiert den neuen SCALA MONTE CARLO auf der IAA 2019 in Frankfurt vom 10. bis 22. September in Halle 3.0 auf Stand A11 erstmals Fach- und Messebesuchern. Die Markteinführung erfolgt im vierten Quartal 2019.

