GAGA OSCARS®? Die 91. Verleihung der ACADEMY AWARDS® live aus Hollywood am 24. Februar 2019 auf ProSieben

Wird 2019 das Jahr des Gaga OSCARS®? Übergangen bei den GOLDEN GLOBES®, verschmäht bei den BAFTA Awards - aber kann Lady Gaga für "A Star Is Born" einen ACADEMY AWARD® als beste Hauptdarstellerin einheimsen? ProSieben zeigt die 91. OSCAR NIGHT® am Sonntag, 24. Februar 2019, und berichtet ab 23:55 Uhr live vom Red Carpet vor dem Dolby Theatre. Steven Gätjen fühlt in den Interviews am Teppich den Filmstars auf den Zahn. ProSieben-Moderatorin Annemarie Carpendale ist nach zwei Jahren Show- und Babypause wieder mit am wohl glamourösesten roten Teppich der Welt dabei. Sie wirft zusammen mit Viviane Geppert vor allem ein Auge auf die High-Class-Outfits der Promis. Außerdem haben die beiden ProSieben-Moderatorinnen den heißesten Star-Gossip im Gepäck und begrüßen einen Hollywood-Insider am roten Teppich: "Tokio Hotel"-Frontman Bill Kaulitz lebt seit Jahren in L.A. und weiß genau, welche Blüten der Hype in der OSCAR® Woche treibt. Und noch eine Premiere: Zum ersten Mal werden die gesamte OSCAR® Nacht und auch die Free-TV-Premiere von "La La Land" (20:15 Uhr) auf ProSieben für Gehörlose untertitelt. Steven Gätjen hat bereits zwei klare Favoritinnen in der Kategorie "Beste Hauptdarstellerin": "Hier entscheidet sich das Rennen nur zwischen Olivia Coleman oder Glenn Close. Olivia Coleman hat keiner kommen sehen, aber 'The Favourite' ist ein Paradebeispiel dafür, was sie kann. Glenn Close ist eine sichere Bank seit Jahrzehnten, aber bisher leider immer übergangen worden. Sie hat den richtigen Film und vor allen Dingen auch das richtige Alter, um die Academy auf ihre Seite zu ziehen." Annemarie Carpendale: "Freu mich total, in diesem Jahr wieder mit der ganzen OSCAR® Family am Start zu sein ... und ganz besonders auf die einzigartige Stimmung auf dem roten Teppich - die gibt's so nirgendwo auf der Welt. Und wenn sich mein guter Freund Max Wiedemann mit 'Werk ohne Autor' noch gegen den Favoriten 'Roma' durchsetzen würde und wir mit 'nem Goldjungen im Gepäck zurückreisen würden, wäre das natürlich die Krönung überhaupt!" Viviane Geppert: "Ich bin irrsinnig gespannt auf das Outfit von Lady Gaga und kann es nicht erwarten, sie mit Bradley Cooper auf der OSCAR® Bühne zu sehen. Ich habe 'A Star Is Born' jetzt schon ein paar Mal gesehen und der Film packt mich jedes Mal aufs Neue! Sie hätte die Auszeichnung auf alle Fälle verdient." Die OSCAR® Woche auf ProSieben im Überblick: Montag bis Freitag, 18. bis 21. Februar 2019 17:00 Uhr: "taff" meldet sich täglich mit der Wochenserie "Hollywood Madness" Donnerstag, 21. Februar 2019 22:30 Uhr: "red." aus L.A. mit Annemarie Carpendale & Viviane Geppert Sonntag, 24. Februar 2019 20:15 Uhr: OSCAR® Blockbuster "La La Land" zum ersten Mal im Free-TV. 22:55 Uhr: "red. Der OSCAR® Countdown - Die größten Hollywood-Momente 2019" Während sich Hollywood und die Stars langsam für die größte Film-Gala der Welt warm machen, erzählen Steven Gätjen, Annemarie Carpendale und Viviane Geppert die größten, schrägsten und emotionalsten OSCAR® Geschichten Hollywoods. 23:55 Uhr: "OSCAR® 2019 - red.-Carpet live" Steven Gätjen und die beiden ProSieben-Moderatorinnen Annemarie Carpendale und Viviane Geppert berichten live und exklusiv vom wohl hochkarätigsten roten Teppich der Film-Welt. 02:00 Uhr: "OSCAR® 2019 - Die ACADEMY AWARDS® - live aus L.A." Montag, 25. Februar 2019 17:00 Uhr: "red. Die OSCAR® Highlights 2019" mit Annemarie Carpendale, Viviane Geppert & Steven Gätjen In der Nacht von Montag auf Dienstag ab 02:05 Uhr: WH "OSCAR® 2019 - Die ACADEMY AWARDS®" auf sixx Pressekontakt: ProSiebenSat1 TV Deutschland GmbH Kommunikation / PR Eva Gradl Tel. +49 [89] 9507-1127 Eva.Gradl@ProSiebenSat1.com Bildredaktion Clarissa Schreiner Tel. +49 [89] 9507-1191 Clarissa.Schreiner@ProSiebenSat1.com

