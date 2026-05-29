AMADEUS Marketing GmbH

Grillfest mit Mehrwert: AMADEUS informiert in Rodgau über KfW-55-Förderung

Limburg (ots)

Mit einem offenen Grillfest hat die AMADEUS Group Anfang Mai Interessierte und zukünftige Eigentümer zum Austausch rund um das Neubauprojekt " AMADEUS Quartier 92" eingeladen. Neben dem Team aus Vertrieb, Verwaltung und Vermietung stand auch Volker Deifel, geschäftsführender Gesellschafter der AMADEUS Group, an der Baustelle in der Rochusstraße in Rodgau für Gespräche zu Verfügung.

Rund 100 Besucher nutzten diese Gelegenheit und konnten in entspannter Atmosphäre offene Fragen besprechen sowie Einblicke in den aktuellen Stand des Bauvorhabens erhalten. Das Grillfest bot zugleich einen geeigneten Rahmen, um über die aktuell verfügbaren, vergünstigten Zinskonditionen durch die KfW-55-Förderung zu informieren.

AMADEUS zeigt Chancen für Kapitalanleger auf

"Bei unserem Neubauprojekt mit KfW-55-Standard können Kapitalanleger aktuell noch von attraktiven steuerlichen Vorteilen profitieren", erklärt Volker Deifel. Das Team der AMADEUS Group erläuterte Interessierten daher vor Ort ausführlich, wie diese funktionieren.

Der EH55-Standard beschreibt Gebäude, die nur 55 Prozent der Energie eines vergleichbaren Referenzhauses benötigen. Möglich ist dies durch eine energieeffiziente Bauweise, eine hochwertige Dämmung, moderne Heiztechnik und nachhaltige Energiekonzepte. Gebäude nach diesem Standard gelten als besonders zukunftsfähig, überzeugen durch geringen Energiebedarf und zeichnen sich durch langfristige Wertbeständigkeit aus.

Auch das Bauprojekt "AMADEUS Quartier 92 Rodgau" wird nach KfW-Effizienzhaus-55-Standard umgesetzt. Für Kapitalanleger ergeben sich so bei einer Finanzierung über die KfW günstige Zinskonditionen. Dadurch sinken die Finanzierungskosten erheblich und die Rendite verbessert sich. Aktuell werden Förderbeträge von bis zu 100.000 Euro pro Wohneinheit gewährt.

"Diese Möglichkeit ist jedoch nur noch für kurze Zeit verfügbar", sagt Deifel. Schnell sein lohnt sich: "Wer sich rechtzeitig entscheidet, sichert sich die besten Förderungen, Steuervorteile und die größte Auswahl an freien Wohnungen im "AMADEUS Quartier 92".

Großes Interesse an nachhaltigem Neubauprojekt in Rodgau-Hainhausen

Mit dem aktuellen Bauvorhaben entsteht in der Rochusstraße ein generationengerechtes Wohnquartier mit insgesamt 92 Wohnungen, verteilt auf vier Mehrfamilienhäuser sowie einer integrierten Kindertagesstätte. Es richtet sich in erster Linie an Singles, junge Paare, Familien und Senioren. Die Wohneinheiten in unterschiedlichen Größen sind mit bodentiefen Fenstern, Fußbodenheizung sowie Balkonen, Terrasse oder Dachterrasse geplant. Eine hochwertige Ausstattung mit Markenprodukten trifft auf eine energieeffiziente Bauweise mit moderner Heiztechnik und begrünten Dächern.

"Mit dem AMADEUS Quartier 92 schaffen wir ein Wohnprojekt, das modernes, generationengerechtes Wohnen mit ökologischer Verantwortung und langfristiger Wertstabilität verbindet. Das große Interesse bei unserem Baustellenfest hat gezeigt, dass solche energieeffizienten Immobilien und die damit verbundenen Finanzierungsvorteile aktuell stark nachgefragt werden", zieht Volker Deifel ein positives Resümee.

Über die AMADEUS Group

Die AMADEUS Group ist ein privat geführtes Immobilienunternehmen mit umfassender Wertschöpfung aus einer Hand - von Projektentwicklung und Bau über Bestandshaltung bis Verwaltung und Vermietung. Die Unternehmensgruppe ist seit rund 35 Jahren im Rhein-Main-Gebiet aktiv und ist Eigentümer von mehr als 5.000 Wohnungen; zudem befinden sich über 9.000 Einheiten in Betreuung/Verwaltung.

Original-Content von: AMADEUS Marketing GmbH, übermittelt durch news aktuell