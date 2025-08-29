AMADEUS Marketing GmbH

Ein Zuhause für mehrere Generationen: AMADEUS realisiert neues Wohnquartier in Rodgau

Die AMADEUS Group startet ab sofort das Projekt "AMADEUS Quartier 92 Rodgau". In zentraler Lage von Rodgau-Hainhausen entstehen 92 Wohnungen in vier Mehrfamilienhäusern sowie eine integrierte Kindertagesstätte.

Das generationengerechte Quartier richtet sich an Singles, junge Paare, Familien und Senioren. "Wir wollen attraktiven Wohnraum für Menschen jeden Alters und jeder Lebenssituation gestalten, und die Basis für ein lebendiges Miteinander", sagt Dirg Parhofer, geschäftsführender Gesellschafter der AMADEUS Group. Durch die Mischung aus unterschiedlichen Wohnungsgrößen, moderner Ausstattung und attraktiver Lage bietet das Projekt zugleich langfristig stabile Perspektiven für Kapitalanleger.

"AMADEUS Quartier 92 Rodgau" punktet mit Lebensqualität und bester Anbindung

Das Quartier entsteht in der Rochusstraße, ruhig gelegen und dennoch bestens angebunden. Über die A3 sind Frankfurt, Offenbach oder Wiesbaden schnell erreichbar, der Flughafen Frankfurt in etwa 35 Minuten. Dank guter ÖPNV-Anbindung profitieren auch Bewohner ohne eigenes Auto.

Rodgau selbst bietet einen hohen Freizeit- und Erholungswert mit Rodgau-See, Grünflächen und aktivem Vereinsleben. Einkaufsmöglichkeiten, Ärzte, Schulen und Spielplätze befinden sich in unmittelbarer Nähe. Die geplante Kindertagesstätte ergänzt das familienfreundliche Konzept.

Hochwertige Ausstattung trifft auf nachhaltige Bauweise

Die Wohnungen sind mit bodentiefen Fenstern, Fußbodenheizung, großzügigen Wohn-, Koch- und Essbereichen sowie hochwertiger Ausstattung geplant. Die Bäder erhalten Markenprodukte von Villeroy & Boch oder Kaldewei und bodentiefe Duschen. Auf Wunsch sind Einbauküchen oder vollständige Möblierung möglich. Balkone, Terrassen oder Dachterrassen erhöhen den Wohnwert. Eine hauseigene Tiefgarage mit Fahrradstellplätzen und zusätzliche PKW-Außenstellplätze komplettieren das Angebot.

Barrierearme Zugänge und Aufzüge erleichtern den Alltag für Senioren und Menschen mit eingeschränkter Mobilität. Energieeffiziente Bauweise, moderne Heiztechnik und begrünte Dächer sichern Nachhaltigkeit und Werterhalt.

„‚AMADEUS Quartier 92 Rodgau‘ steht für ökologische Verantwortung, zeitgemäßen Komfort und architektonische Qualität - für heute und morgen", schließt Dirg Parhofer.

Über die AMADEUS Group

Die AMADEUS Group ist als Projektplaner, Bauträger und Vermieter ein All-in-One-Partner in der Immobilienbranche. Mit über 30 Jahren Erfahrung im Rhein-Main-Gebiet prägt das privat geführte Unternehmen die Wohnungsbaubranche und den Immobiliensektor. Die AMADEUS Group betreut, verwaltet und vermietet über 9.000 Eigentumswohnungen und setzt auf stetiges Wachstum und Diversifizierung, um weiterhin innovative Lösungen für ihre Kunden anzubieten.

