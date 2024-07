AMADEUS Marketing GmbH

Mit AMADEUS nachhaltig wohnen und von der 5% degressiven AfA profitieren

Das Bewusstsein für Umwelt- und Klimaschutz wächst stetig. Die AMADEUS Group setzt beim Projektbau auf Nachhaltigkeit und erfüllt die steigende Nachfrage nach energieeffizientem Wohnen.

Immer mehr Menschen möchten angesichts des Klimawandels und hoher Energiepreise ihren ökologischen Fußabdruck verkleinern. Mieter und Eigentümer können zwar selbst einiges dafür tun, ressourcenschonend und energiesparsam zu leben. Doch der eigentliche Hebel liegt beim Bau und Betrieb der Immobilie. Die AMADEUS Group zeigt mit ihren nachhaltigen Bauprojekten, wie modernes Wohnen im Einklang mit der Umwelt aussehen kann.

Mieter wünschen sich ressourcenschonenden Wohnraum

Wie wichtig die Themen Energieeffizienz und Nachhaltigkeit sind, macht unter anderem eine Umfrage des Marktforschungsinstituts Civey im Auftrag der Aareal Bank unter deutschen Mietern deutlich. Demnach möchten vier von zehn Mietern in einem besonders energiesparenden Gebäude wohnen.

AMADEUS hat diesen Bedarf erkannt und kommt der steigenden Nachfrage nach Wohnraum mit einem geringen Energieverbrauch entgegen. "Mit unseren Bauprojekten schaffen wir Lebensräume, die den Bedürfnissen unserer Kunden und den Anforderungen des Klima- und Umweltschutzes gleichermaßen gerecht werden. Wir sind überzeugt, dass ressourcenschonende Immobilien die Zukunft des Wohnens sind", sagt Dirg Parhofer, Geschäftsführer der AMADEUS Group.

Als Projektplaner, Bauträger und Vermieter konzipiert und baut das Unternehmen im Rhein-Main-Gebiet innovative und nachhaltige Gebäude. So entstand in der Vergangenheit mit "AMADEUS4green" in Bad Nauheim ein klimafreundliches Mehrfamilienhaus in TÜV-zertifizierter Bauweise. "AMADEUS green I" ist ein energieeffizientes und qualitativ hochwertiges Gebäude nach KfW-70-Standard, das Investoren eine wertstabile und profitable Kapitalanlage bietet.

Aktuell realisiert die AMADEUS Group in Offenbach am Main mit "AMADEUS green II" ein ebenso modernes und nachhaltiges Neubauprojekt mit hellen Wohnungen und begrünten Höfen. Der Energiestandard wurde mit der Stufe von KfW-55 sogar weiter verbessert, was zu einer noch höheren Energieeffizienz führt. Das Gebäude benötigt somit nur 55 % des Energiebedarfs eines typischen Neubaus. Darüber hinaus greift hier die 5% degressive AfA (Absetzung für Abnutzung) den Anlegern, die für attraktive steuerliche Entlastungen sorgt und eine schnellere Refinanzierung der Investition fördert.

AMADEUS setzt auf Energieeffizienz und Nachhaltigkeit

Die genannten Wohnkomplexe zeichnen sich durch eine umweltbewusste Bauweise, energieeffiziente Ausstattung und eine besondere verkehrsgünstige Lage aus:

Hochwertige Dämmmaterialien minimieren Wärmeverluste, senken den Energiebedarf und somit auch die Energiekosten. So erfüllt die Fassadendämmung von "AMADEUS4green" die hohen Anforderungen der Energiesparverordnung (EnEV).

minimieren Wärmeverluste, senken den Energiebedarf und somit auch die Energiekosten. So erfüllt die Fassadendämmung von "AMADEUS4green" die hohen Anforderungen der Energiesparverordnung (EnEV). Fernwärme als Wärmeversorgung in Projekten wie "AMADEUS green II" ist unabhängig von fossilen Brennstoffen, krisensicher und nutzt Wärme, die als Nebenprodukt industrieller Prozesse entsteht.

als Wärmeversorgung in Projekten wie "AMADEUS green II" ist unabhängig von fossilen Brennstoffen, krisensicher und nutzt Wärme, die als Nebenprodukt industrieller Prozesse entsteht. Eine moderne Fußbodenheizung in den Wohneinheiten, die sich bedarfsgerecht steuern lässt und den Energieverbraucht optimiert, sorgt für eine gleichmäßige und behagliche Wärmeverteilung. Durch die konstante Luftfeuchtigkeit werden Wärmeverluste, Kälte- und Wärmebrücken sowie Schimmelbildung effektiv vermieden.

in den Wohneinheiten, die sich bedarfsgerecht steuern lässt und den Energieverbraucht optimiert, sorgt für eine gleichmäßige und behagliche Wärmeverteilung. Durch die konstante Luftfeuchtigkeit werden Wärmeverluste, Kälte- und Wärmebrücken sowie Schimmelbildung effektiv vermieden. Große Fensterfronten ermöglichen eine optimale Tageslichtnutzung, was zusätzlich Energie spart und zu einem gesunden Raumklima beiträgt.

ermöglichen eine optimale Tageslichtnutzung, was zusätzlich Energie spart und zu einem gesunden Raumklima beiträgt. Die gute Infrastruktur und attraktive Lage in städtischer und suburbaner Umgebung bieten kurze Wege zu Arbeit, Schulen, Ärzten, Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants und Grünflächen. Dadurch können die Bewohner statt des Autos umweltfreundliche Verkehrsmittel nutzen, wie zum Beispiel das Fahrrad und den ÖPNV - und so zusätzlich einen Beitrag zum Klimaschutz leisten.

"Nachhaltige Gebäude wie 'AMADEUS4green' und 'AMADEUS green II' sind nicht nur ein Gewinn für die Umwelt, sondern auch eine zukunftssichere Investition. Sie erhöhen den Immobilienwert und bieten langfristige Vorteile für Mieter und Eigentümer gleichermaßen", schließt Dirg Parhofer.

Über die AMADEUS Group

Die AMADEUS Group ist als Projektplaner, Bauträger und Vermieter ein All-in-One-Partner in der Immobilienbranche. Mit über 30 Jahren Erfahrung im Rhein-Main-Gebiet prägt das privat geführte Unternehmen die Wohnungsbaubranche und den Immobiliensektor. Die AMADEUS Group betreut, verwaltet und vermietet bereits über 9.000 Eigentumswohnungen und setzt auf stetiges Wachstum und Diversifizierung, um weiterhin innovative Lösungen für ihre Kunden anzubieten.

