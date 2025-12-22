PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von AMADEUS Marketing GmbH mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

AMADEUS Marketing GmbH

AMADEUS Group: Closing in Offenbach, Projektstart in Rodgau und Verstärkung der Geschäftsführung setzen starke Impulse zum Jahresende

Limburg (ots)

Die AMADEUS Group blickt auf ein erfolgreiches letztes Quartal zurück: Mit dem Closing des Projekts "AMADEUS green II" in Offenbach und dem Opening des neuen Quartiersprojekts "AMADEUS Quartier 92 Rodgau" setzt die Unternehmensgruppe zwei klare Meilensteine in der Projektentwicklung. Gleichzeitig erweitert die AMADEUS Group ihre Führungsmannschaft: Torben Etz und Dimitri Pickel verstärken künftig die Geschäftsführung - damit verjüngt die AMADEUS Group ihr Führungsteam und stellt sich konsequent für die kommenden Aufgaben und Wachstumsschritte auf.

Projektmeilensteine: Offenbach "green II" und Rodgau "Quartier 92"

Mit "AMADEUS green II" wurde in Offenbach ein weiterer wichtiger Schritt in Richtung planbarer Projektumsetzung und nachhaltiger Wertschöpfung erreicht: Das Projekt umfasst 82 Wohneinheiten sowie fünf Gewerbeeinheiten inklusive Tiefgarage.

Zeitgleich startet die AMADEUS Group mit dem "AMADEUS Quartier 92 Rodgau" das nächste großvolumige Vorhaben: Geplant sind 92 Wohnungen in vier Mehrfamilienhäusern sowie eine integrierte Kindertagesstätte (Kita) - ein generationengerechtes Quartier in attraktiver Rhein-Main-Lage.

Dirg Parhofer, Geschäftsführer der AMADEUS Group:

"Mit dem Closing in Offenbach und dem Startschuss in Rodgau zeigen wir, dass wir Projekte auch in anspruchsvollen Marktphasen verlässlich zum nächsten Meilenstein führen - und gleichzeitig neue, zukunftsfähige Wohnquartiere auf den Weg bringen."

Geschäftsführung erweitert: AMADEUS Group verstärkt Führungsteam mit Torben Etz und Dimitri Pickel

Die AMADEUS Group erweitert ihren Geschäftsführerkreis um Torben Etz und Dimitri Pickel und stellt damit die Weichen für die Zukunft. Mit der personellen Verstärkung wird das Führungsteam gezielt verjüngt, um Innovationen voranzutreiben und Wachstumschancen im Immobilienmarkt konsequent zu nutzen. Gemeinsam mit dem bestehenden Management sollen zentrale Zukunftsaufgaben strategisch weiterentwickelt und nachhaltig umgesetzt werden.

Portfolio- und Asset-Management: Zuwachs und starker Jahresauftakt 2026

Im Bereich Portfolio-/Asset-Management verzeichnet die AMADEUS Group einen Zuwachs von ca. 450 Wohnungen. Dieser Ausbau bildet zugleich die Basis für einen starken Start ins neue Jahr: Bereits zum Jahresauftakt sind weitere 230 Wohnungen in der Pipeline bzw. zur Integration vorgesehen.

Ankäufe Rhein-Main-Gebiet

Darüber hinaus konnte die AMADEUS Group im abgelaufenen Jahr weitere Wohnimmobilien ankaufen. Zu den Transaktionen zählen unter anderem Zukäufe im Rhein-Main-Gebiet. Die Ankäufe fügen sich in die Strategie ein, werthaltige Bestände gezielt zu entwickeln und durch aktives Management nachhaltig zu optimieren.

Sanierungserfolg aus dem Vorjahr

Eine im Vorjahr gestartete Sanierungsmaßnahme wurde inzwischen planmäßig abgeschlossen. Es wurden in der laufenden Bewirtschaftung über die Hälfte der Wohneinheiten saniert. Die Wohnungen wurden umfassend saniert, zeitgemäß modernisiert und energetisch aufgewertet.

Nachhaltigkeit & Partnerschaften: AMATec Joint Venture mit Techem Solutions GmbH

Mit der gemeinsamen Neugründung der AMATec GmbH mit Techem Solutions setzt die AMADEUS Group einen weiteren Fokus auf Nachhaltigkeit und die Dekarbonisierung ihres Gebäudebestands - mit dem Ziel, energetische Sanierungen entlang der Wertschöpfungskette von Wärme, Kälte und Wasser künftig effizient und skalierbar umzusetzen. So entsteht ein konkreter Beitrag zur Energiewende und zur digitalen Weiterentwicklung des AMADEUS-Portfolios.

Über die AMADEUS Group

Die AMADEUS Group ist ein privat geführtes Immobilienunternehmen mit umfassender Wertschöpfung aus einer Hand - von Projektentwicklung und Bau über Bestandshaltung bis Verwaltung und Vermietung. Die Unternehmensgruppe ist seit rund 35 Jahren im Rhein-Main-Gebiet aktiv und ist Eigentümer von mehr als 5.000 Wohnungen; zudem befinden sich über 9.000 Einheiten in Betreuung/Verwaltung.

Pressekontakt:

AMADEUS Marketing GmbH
Robert-Bosch-Straße 16
65549 Limburg
Telefon: 06431-9199-0
Telefax: 06431-9199-91
E-Mail: info@amadeus-group.de
https://www.amadeus-group.de/

Original-Content von: AMADEUS Marketing GmbH, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von AMADEUS Marketing GmbH mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: AMADEUS Marketing GmbH
Weitere Storys: AMADEUS Marketing GmbH
Alle Storys Alle
  • 29.08.2025 – 09:30

    Ein Zuhause für mehrere Generationen: AMADEUS realisiert neues Wohnquartier in Rodgau

    Limburg (ots) - Die AMADEUS Group startet ab sofort das Projekt "AMADEUS Quartier 92 Rodgau". In zentraler Lage von Rodgau-Hainhausen entstehen 92 Wohnungen in vier Mehrfamilienhäusern sowie eine integrierte Kindertagesstätte. Das generationengerechte Quartier richtet sich an Singles, junge Paare, Familien und Senioren. "Wir wollen attraktiven Wohnraum für Menschen ...

    mehr
  • 22.08.2024 – 10:54

    AMADEUS auf dem Newcomers Network Festival 2024: Wohntipps für Expats

    Limburg (ots) - Neuer Job, neues Land? Die AMADEUS-Group informiert über den erfolgreichen Umzug in die Rhein-Main-Region. Immer mehr Menschen zieht es nach Frankfurt am Main, in die umliegenden Städte und Vororte. 2023 hat die Stadt die Einwohnermarke von 770.000 geknackt. Ein neuer Bevölkerungsrekord. Dank seiner kulturellen Vielfalt und Stellung als Finanzplatz ...

    mehr
  • 24.07.2024 – 14:05

    Mit AMADEUS nachhaltig wohnen und von der 5% degressiven AfA profitieren

    Limburg (ots) - Das Bewusstsein für Umwelt- und Klimaschutz wächst stetig. Die AMADEUS Group setzt beim Projektbau auf Nachhaltigkeit und erfüllt die steigende Nachfrage nach energieeffizientem Wohnen. Immer mehr Menschen möchten angesichts des Klimawandels und hoher Energiepreise ihren ökologischen Fußabdruck verkleinern. Mieter und Eigentümer können zwar ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren