AMADEUS Group zeigt Gesicht: Buswerbung spricht gezielt neue Talente an

Die AMADEUS Group treibt ihren Wachstumskurs weiter voran: Mit einer aufwendigen Buswerbung sorgt das Limburger Immobilienunternehmen für noch mehr Aufmerksamkeit und richtet den Fokus auf eine bestimmte Zielgruppe.

"Immobilien - Das sind wir!" ist in großen schwarzen Buchstaben auf einem Linienbus zu lesen. Die AMADEUS-Group sorgt einmal mehr für Aufsehen. Mit Publikumsliebling Joey Kelly und dessen Sohn Luke hat das familiengeführte Immobilienunternehmen bereits einen langjährigen Sponsoring-Partner und Freund an ihrer Seite, der es regelmäßig auch über Deutschland hinaus ins Gespräch bringt - zuletzt auf Joey Kellys Panamericana-Tour quer über den gesamten amerikanischen Kontinent. Nun rührt die namhafteste Bauträgergesellschaft im Rhein-Main-Gebiet erneut die Werbetrommel und das aus gutem Grund.

"AMADEUS-Bus" fährt drei Jahre lang in Limburg-Weilburg

Die AMADEUS-Group hat in Kooperation mit SD Verkehrsmedien Hessen eine neue Werbemaßnahme ins Leben gerufen. Ein Linienbus, der auch als Schulbus eingesetzt wird, ist von allen Seiten großflächig mit Werbefolie für das Limburger Immobilienunternehmen versehen. Im Fahrgebiet Limburg-Weilburg macht er für die nächsten drei Jahre auf die Bauträgergesellschaft und ihre vielfältigen Aufgabenbereiche in der Region aufmerksam. Mit der Buswerbung zeigt AMADEUS Gesicht und das im wahrsten Sinne des Wortes: Auf dem Linienbus sind nicht nur Werbeslogans abgebildet, sondern auch die Geschäftsführer Volker Deifel und Dirg Parhofer sowie zahlreiche Mitarbeiter der Unternehmensgruppe. Für die Aufnahmen gab es extra ein Werbeshooting. Anlass für die aufwendige Werbekampagne war die AMADEUS-Objektwerbung am ICE-Gebiet in Limburg: Dort entstand das Jubiläumsbauprojekt "AMADEUS 30 YEARS ANNIVERSARY 1991". Initiiert wurde das Werbeprojekt bereits Ende letzten Jahres und nach drei Monaten wurde der "AMADEUS-Bus" offiziell eingeweiht. Zu diesem feierlichen Anlass waren alle Mitarbeiter geladen und wurden durch den "Rocking Kitchen" Foodtruck kulinarisch beköstigt und verwöhnt. Das absolute Highlight der Einweihung: Die Anwesenden durften zwei Runden mit dem Bus mitfahren.

"Alles aus einer Hand": AMADEUS wirbt für vielfältige Karrierechancen

Es kommt nicht von ungefähr, dass ausgerechnet eine Auszubildende, die sich im ersten Jahr ihrer Lehre im Bereich Büromanagement befindet, das Werbeprojekt eigenständig durchführen durfte. Mit einschlägigen Slogans macht AMADEUS in erster Linie auf Karrierechancen in der Unternehmensgruppe aufmerksam. Sätze wie "Du willst Karriere machen?" oder "BAU MIT UNS AUF DEINE ZUKUNFT" weisen die Bauträgergesellschaft als potenziellen Arbeitgeber aus - und das aus mehreren Gründen. Als bekannteste Bauträgergesellschaft der Region betreut, verwaltet und vermietet die AMADEUS Group 9.000 Eigentumswohnungen. Und das Unternehmen wächst immer weiter. Das machen zahlreiche Bestandserweiterungen durch Zukäufe und das neue Wohnbauprojekt "AMADEUS green II" deutlich. Darüber hinaus deckt die Gruppe viele verschiedene Bereiche der Branche ab und vereint praktisch alle Immobilienkompetenzen unter einem Dach. Sie verantwortet zahlreiche Dienstleistungen "aus einer Hand" und ist in Wohnungsbau, Vermietung, Verwaltung und Verkauf tätig, bietet einen Hausmeister-, Reinigungs- und Reparaturservice und übernimmt die Vermögensverwaltung.

Um weiterzuwachsen, ist das Limburger Unternehmen stets auf der Suche nach potenziellen Mitarbeitern, die die bestehenden zirka 190 Angestellten tatkräftig unterstützen und ergänzen. "Wir bieten Interessenten einen sicheren Arbeitsplatz in unserer Unternehmensgruppe und sind zudem seit über 20 Jahren ein aktives Ausbildungsunternehmen", erklärt Dirg Parhofer, Geschäftsführer der AMADEUS Group. Das Wohnbauunternehmen bildet in den Berufen Immobilienkaufmann (m/w/d), Kauffrau für Büromanagement (m/w/d) und Maler/Lackierer (m/w/d) aus und bietet hohe Übernahme- sowie Weiterentwicklungs- und Aufstiegschancen. Um darauf aufmerksam zu machen, ist die Buswerbung genau der richtige Eyecatcher - und das mit einem positiven Ergebnis. "Der Aufwand hat sich in jedem Fall gelohnt: Die Werbekampagne erzeugt jede Menge Beifall und ist ein voller Erfolg", resümiert Dirg Parhofer begeistert. Mit so viel Aufmerksamkeit und Engagement hält AMADEUS auch in Zukunft den Wachstumskurs.

Über die AMADEUS Group

Die AMADEUS Group ist die führende Gesellschaft in der Wohnungsbaubranche im Rhein-Main-Gebiet und gilt seit 1991 als Vorreiter im Bau moderner Wohnungsanlagen.

