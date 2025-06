Bonial International GmbH

kaufDA launcht smarte Shoppingliste - und positioniert sich als Nr. 1 Einkaufsbegleiter der Zukunft

Berlin (ots)

Ab Juni dürfen sich kaufDA-Nutzer:innen auf eine ganz neue digitale Shoppingliste freuen - für ein noch komfortableres und gemeinschaftlicheres Einkaufserlebnis.

Ein besonderes Highlight des Relaunchs: Die neue Shoppingliste ist jetzt direkt mit Millionen von aktuellen Angeboten verknüpft, die Nutzer:innen mit nur wenigen Klicks hinzufügen können. Damit verwandelt sich die Liste in ein vernetztes Einkaufswerkzeug - intuitiv, individuell und immer up-to-date.

Die Neuerungen bieten sowohl Verbraucher:innen als auch dem Handel einen Mehrwert.

Begleitet wird der Launch von einer aufmerksamkeitsstarken, humorvollen Kampagne - zu sehen und zu hören auf Social Media, im Radio, in Printmedien und digitaler Außenwerbung.

Wer kennt es nicht: Milch vergessen, Brot doppelt gekauft, chaotische Zettelwirtschaft. Damit ist jetzt Schluss. Mit über 14,4 Millionen aktiven Nutzer:innen und einer der größten Handelsabdeckungen Deutschlands bringen die Apps kaufDA und MeinProspekt ab Juni eine grundlegend optimierte Shoppingliste an den Start - mit dem klaren Ziel, die kollaborativste, nutzerfreundlichste und attraktivste Einkaufsplanlösung Deutschlands zu bieten. Neue Funktionen machen die Liste zu einem digitalen Alltagshelfer für eine organisierte, stressfreie und flexible Einkaufsplanung.

Zum Relaunch startet kaufDA mit folgenden neuen Funktionen für einen besseren Alltag:

Einkaufen im Team - Einkaufslisten lassen sich in Echtzeit teilen und gemeinsam bearbeiten - ideal für Paare, Familien oder WGs

Mehr Überblick - Nutzer:innen können mehrere Listen parallel führen, zum Beispiel für verschiedene Personengruppen oder Nutzungssituationen - etwa Urlaub oder Eltern - sowie für unterschiedliche Einkaufskategorien wie Wocheneinkauf, Drogerie, Elektronik oder Haus & Garten.

Besser planen - Artikel lassen sich nun mit Stückzahlen oder Mengen versehen - für mehr Genauigkeit und weniger Missverständnisse

Weitere Funktionen folgen Schritt für Schritt.

Vom simplen Merkzettel zum smarten Einkaufshelfer

Seit Anfang des Jahres wurde auf 100% Offers umgestellt. Das bedeutet alle Werbemittel der Händler können von den Nutzer:innen interaktiv genutzt werden. Darauf aufbauend begleitet die neue Shoppingliste den gesamten Einkaufsprozess: Produkte speichern, sortieren, bearbeiten und im Laden einfach abhaken - alles in einer App. Dabei werden aktuelle Angebote führender Händler automatisch eingebunden. So wird aus der Liste ein vernetztes Tool für effiziente, digitale Einkaufsplanung - ob für Einzelpersonen oder Teams.

Win-Win für Konsument:innen und Handel

Verbraucher:innen profitieren von smarter Planung, flexibler Zusammenarbeit und einem nahtlosen Einkaufserlebnis. Händler haben die Möglichkeit, beworbene Produkte direkt in der Liste zu platzieren - sichtbar, relevant und im passenden Kontext. Die dabei gewonnenen Daten tragen dazu bei, das Nutzererlebnis kontinuierlich zu verbessern.

Auch aus Unternehmenssicht sind die neuen Funktionen ein bedeutender Schritt.

"Über 70 Prozent der Menschen nutzen lt. einer exklusiven Appinio-Umfrage regelmäßig eine Einkaufsliste - davon 61 Prozent noch ganz klassisch auf Papier. Das unterstreicht den Bedarf an smarter, digitaler Einkaufsplanung. Genau hier setzen wir mit unserer neuen Shoppingliste an. Unser Ziel ist es, Angebote, Planung und Einkauf nahtlos zu verbinden - digital, alltagsnah und im engen Zusammenspiel mit dem stationären Handel. Mit unserer Reichweite und der Vielfalt an Händlern und Marken bringen wir Angebote dorthin, wo sie am meisten wirken: direkt in den Alltag der Menschen." - Florian Reinartz, CMO/CCO und Geschäftsführer von Bonial

"Verbraucher:innen wünschen sich einfache, flexible Lösungen, die intuitiv funktionieren und echten Mehrwert schaffen. Genau hier setzen wir von Bonial an: In enger Abstimmung mit unseren App-Nutzer:innen und dem Handel entwickeln wir Funktionen, die technische Innovation in praktische Alltagshilfe übersetzen. So wird unsere App zum digitalen Einkaufsbegleiter - vom Planen bis zum Abhaken im Laden." - Karsten Lehmann, CPO und Geschäftsführer von Bonial

360-Grad-Kampagne mit Humor und Reichweite

Zum Launch der neuen Funktionen startet kaufDA eine aufmerksamkeitsstarke, deutschlandweite Kampagne unter dem Motto: "ShoppingFails vermeiden - smarter planen". Im Zentrum stehen humorvolle Kurzclips und auffällige Außenwerbemotive, die typische Einkaufs-Pannen inszenieren - und zeigen, wie die neue Liste dabei hilft, genau das zu vermeiden.

Auf Plattformen wie YouTube, TikTok, Meta und BILD.de sorgen über 150 Millionen Video Ads für maximale Sichtbarkeit. Parallel läuft eine umfassende (D)OOH-Offensive mit rund 6.400 Werbeflächen an stark frequentierten Standorten - darunter Bushaltestellen, Instore-Screens und City-Lights - mit insgesamt über 100 Millionen Kontakten.

Auch im Printbereich ist die Kampagne prominent vertreten: Zwölf großformatige Anzeigen in der BILD-Zeitung erreichen je rund 10 Millionen Leser:innen. Hinzu kommen zwei exklusive Platzierungen auf der BILD.de-Startseite mit täglich über 21 Millionen Ad Impressions.

Millionen weitere Kontakte generieren Radiospots auf Sendern wie Antenne Bayern, Radio Hamburg und Energy. Abgerundet wird die Launchstrategie durch gezieltes Performance-Marketing und Kooperationen mit reichweitenstarken Influencer:innen.

Über kaufDA:

kaufDA ist mit 14,4 Millionen monatlichen Nutzer:innen eine der führenden Shopping-Apps in Deutschland. Die App ermöglicht es, bequem und nachhaltig durch digitale Prospekte zu blättern, aktuelle Rabatte zu entdecken und Einkäufe gezielt zu planen. Seit über 15 Jahren verbindet kaufDA Verbraucher:innen mit Geschäften und ermöglicht dem Handel sowie Marken, ihre Angebote in der digitalen Welt bestmöglich zu kommunizieren. Als Marktführer der digitalen Angebotskommunikation führt kaufDA zudem regelmäßig Umfragen zum Einkaufsverhalten seiner Nutzerschaft durch und liefert wertvolle Shopping-Insights.

