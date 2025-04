Bonial International GmbH

Bonial Retail Summit 2025: Zwischen Branchen-Insights und Klassentreffenstimmung

Am 3. April 2025 fand der Retail Summit im Headquarter von Bonial in Berlin statt. Erstmals als branchenübergreifendes Event konzipiert, brachte die Veranstaltung Entscheider:innen aus Handel, Markenwelt und Medienbranche zusammen - für einen intensiven Austausch über Innovationen, Partnerschaften und Zukunftsstrategien im Retail-Ökosystem.

Im Fokus standen zentrale Fragen, die die Branche bewegen:

Wie gelingt der digitale Wandel im Handel? Welche Formate und Partnerschaften schaffen echten Mehrwert - und wie lässt sich gemeinsam Relevanz und Reichweite entfalten?

Fünf inspirierende Keynotes, ein hochkarätig besetztes Panel zur Zukunft der Innenstädte - der Retail Summit 2025 bot eine intensive Auseinandersetzung mit Innovation, Wachstumspotenzialen und konkreten Lösungen für die Herausforderungen des Handels.

Christoph Eck-Schmidt, CEO von Bonial, machte in seiner Begrüßung die Relevanz des Events deutlich: "Mittlerweile ist dieses Event eine echte Instanz geworden. Unsere DNA ist es, den stationären Handel zu stärken und ihm die digitale Reichweite zur Verfügung zu stellen, die er verdient."

Florian Reinartz, Mitglied der Geschäftsführung bei Bonial, betonte die Bedeutung von Durchhaltevermögen und Einzigartigkeit - Eigenschaften, die Bonial seit 17 Jahren prägen. Mit fast 15 Millionen Nutzer:innen ist Bonial der reichweitenstärkste Aggregator im Markt. Ein zentraler Meilenstein: die konsequente Fokussierung auf Angebote und die Weiterentwicklung der Einkaufsliste in der kaufDA- und MeinProspekt-App. Diese geht bald weit über klassische Funktionen hinaus - Nutzer:innen können ihre Liste teilen, auf Basis aktueller Preise befüllen und so ihren Einkauf effizient planen.

Sebastian Kerkhoff, Senior Vice President bei Bonial, führte als Moderator durch das Programm des Tages. In seiner Eröffnungsrede blickte er auf die Anfänge des Events zurück: "2019 haben wir die Veranstaltung ins Leben gerufen - damals noch als klassischen "Branchentreff". Heute soll sie sich anfühlen wie ein guter Wochenmarkt: ein Ort der Vielfalt, des Austauschs und des Miteinanders."

Die Speaker:innen - Innovation, Inspiration & Insights

Den Auftakt der Keynotes machte Dr. Christian von Hegel, CMO OBI zum Thema: Kein Papier, mehr Umsatz. OBI's Ausstieg aus der Druckbeilage. In seinem Vortrag gewährte Christian von Hegel exklusive Einblicke in eine richtungsweisende Entscheidung im deutschen Einzelhandel: den vollständigen Ausstieg von OBI aus der gedruckten Werbebeilage.

Marina Zayats, CEO von Schaffensgeist, zeigte, wie Unternehmen LinkedIn strategisch im B2B-Bereich nutzen können - von der Company Page über Corporate Influencer bis zum Personal Branding auf Führungsebene. Ihr Fazit: Erfolgreiche Unternehmen brauchen den LinkedIn-Dreiklang - starke Unternehmensseite, sichtbare Führungskräfte und authentische Markenbotschafter. Denn: Menschen erzielen achtmal mehr Reichweite als Unternehmensseiten, CXOs 40 % mehr Engagement. Oder wie Marina es auf den Punkt brachte: "LinkedIn ist die größte Business-Veranstaltung der Welt - und alles, was auf einer Veranstaltung besprochen wird, sollte auch auf LinkedIn sichtbar sein."

In der Keynote Alles außer Fußball: Wie Dyn Media Sport-Communities ein neues Zuhause gibt - und wie die Füchse Berlin das aktiv nutzen sprachen Christian Seifert (Dyn Media) und Bob Hanning (Füchse Berlin) über die neue Bühne für Sport abseits des Fußballs. Seit dem Start 2023 bietet Dyn als Streaming-Anbieter ein Zuhause für Handball, Basketball, Volleyball, Tischtennis und Hockey - mit steigender öffentlicher Aufmerksamkeit. Mit Berichterstattung über Spieltage hinaus, einem Nachwuchsförderkonzept und starker Marketingunterstützung ist Dyn mehr als ein Medienpartner. Wie diese Vision in der Praxis aussieht, zeigen die Füchse Berlin. "Es kann sich nicht immer alles nur um eine Sportart drehen. Unsere Jugend braucht Leuchttürme, Orientierung und Halt - ganz gleich, ob durch Handball oder eine andere Sportart," betonte Hanning.

Jonas Deichmann, Extreme Adventurer sprach über "Das Limit bin nur ich! " In seinem Vortrag erzählt Jonas Deichmann von seinem großen Abenteuer, gibt Einblicke in seine Denkweise und Motivation, in seine Zielsetzung und den Umgang mit Rückschlägen. Jonas Deichmann ist der einzige Mensch, der Radrekorde auf allen großen Kontinentaldurchquerungen aufgestellt hat und die Welt im Triathlon umrundete - eine Keynote über mentale Stärke, Motivation und Ausdauer. "Warum ich das mache? Weil der Weg das Ziel ist. Es geht um Erlebnisse, nicht um Pokale. Das Schönste ist das Losfahren - nicht das Ankommen. Die meisten Träume scheitern vor dem Start," so Deichmann.

Björn Ognibeni, Co-Founder von ChinaBriefs.io, sprach über Temu, Shein & Co. - Inspiration & Disruption aus dem Reich der Mitte!? Chinesische eCommerce-Newcomer wie Shein und Temu revolutionieren den Markt mit neuen, entdeckungsbasierten Shopping-Erlebnissen. In seinem Vortrag zeigt Digitalexperte Björn Ognibeni, warum dieses Modell auch in Deutschland Potenzial hat - und was wir von "Digital China" lernen können. Seine zentrale These: Wer langfristig erfolgreich sein will, sollte die Methoden, Technologien und Denkweisen chinesischer Plattformen nicht als Bedrohung, sondern als Inspiration begreifen!

Der Retail & FMCG Summit 2025 fand seinen krönenden Abschluss in einem exklusiven Live-Dialog zum Thema: Die Zukunft der Innenstädte. In dem hochkarätig besetzten Panel diskutierten Hubert Kluske (Managing Director Sales MediaMarktSaturn), Nicole Bürkle (Commercial Sport Director Racketsports Decathlon), Stefan Genth (Hauptgeschäftsführer des HDE) und Marilyn Repp (Handelsexpertin und Podcast Host "Zukunft des Einkaufens") über die Rolle des stationären Handels, neue Erlebnisformate und kreative Wege zur Wiederbelebung urbaner Einkaufsorte.

Im Fokus standen flexible Store-Formate, Click & Collect und "Shoppingtainment"-Konzepte - angepasst an Standort und Kund:innenbedürfnisse. Kluske und Bürkle betonten die Bedeutung digitaler Infrastruktur und Community Building.

Konsens im Panel: Die Innenstadt hat Zukunft - wenn sie neu gedacht wird. Dafür braucht es Kooperationen, moderne Rahmenbedingungen und klare politische Signale.

Der Retail Summit 2025 machte deutlich: Innovation entsteht nicht im Elfenbeinturm - sie wächst im Dialog. Bonial schafft dafür die Bühne - für neue Partnerschaften, relevante Formate und digitale Innovationen, die echten Mehrwert schaffen.

Ein großes Danke an alle Teilnehmer:innen und Referent:innen für einen Tag voller Inspiration, nachhaltiger Impulse und wertvollen Begegnungen!

