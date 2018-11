Diveo goes Ultra HD: SAT-TV-Plattform integriert UHD-Sender sowie mehrere neue HD- und Premiumsender

Oliver Rockstein, als Executive Vice President der M7 Group für Diveo zuständig. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/129579 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/Diveo/Maurice Cox" Bild-Infos Download

Köln (ots) - Der nächste Meilenstein in der noch jungen Unternehmensgeschichte ist erreicht: Die hybride SAT-TV-Plattform Diveo steigt in den Ultra-HD-Markt ein. Ab sofort können Diveo Nutzer TV-Erlebnisse nicht nur in bester HD-Qualität, sondern auch in ultra brillanter Bildauflösung genießen. Möglich ist dies für alle SAT-TV-Haushalte in Deutschland, die einen UHD-Fernseher sowie ein Diveo Modul besitzen. Der Markt dafür ist offensichtlich: In Deutschland gibt es Studien zu Folge rund 17,7 Millionen SAT-TV-Haushalte. Gleichzeitig steigt die Zahl der UHD-fähigen Geräte in deutschen Haushalten rasch weiter an. Laut der aktuellen Prognose der Deutschen TV Plattform werden in Q1/2019 bereits rund zehn Millionen UHD-Fernseher in deutschen Haushalten stehen. Der Einstieg in die faszinierende Welt von Ultra-HD-Content ist allen Diveo Kunden möglich, sofern sie einen UHD-Fernseher besitzen. Denn der TV-Sender INSIGHT UHD steht allen Diveo Nutzern zur Verfügung, unabhängig davon, welches TV-Paket sie gebucht haben.

INSIGHT UHD überzeugt mit einer spannenden Mischung aus Action und Extremsport sowie Abenteuern und Geschichten über außergewöhnliche Menschen rund um den Globus.

(Ultra) satte Auswahl: Diveo aggregiert kostenpflichtige private HD-, Premium-TV-, Ultra-HD-Sender und frei empfangbare HD-TV-Angebote auf einer Plattform

Zusätzlich zur Aufschaltung des ersten Ultra-HD-TV-Senders hat Diveo weitere HD-TV-Sender in das Senderangebot aufgenommen. In Zahlen ausgedrückt: Nach der aktuellen Erweiterung des Senderportfolios bietet Diveo Zugriff auf aktuell bis zu 99 HD-Sender und einen ersten UHD-Sender. Damit profitieren Nutzer von einem besonders vielfältigen Senderangebot und hohem Komfort: Neu hinzugekommen sind neben INSIGHT UHD unter anderem sechs Premiumsender, darunter VH1 und VH1 classic, mehrere MTV-Kanäle sowie der Sender INSIGHT in HD-Qualität. Das aktuell maximal nutzbare Senderportfolio von 99 HD-TV-Sendern setzt sich aus den kostenpflichtigen Angeboten von 24 privaten Sendern (z.B. RTL HD, Sat.1 HD), 16 Premiumsendern und 59 frei empfangbaren HD-TV-Angeboten zusammen. Unter den frei empfänglichen Sendern sind neben den öffentlich-rechtlichen Angeboten wie ARD HD, ZDF HD sowie den nun auch verfügbaren Regionalfenstern der dritten Programme in HD auch Senderangebote wie Bibel TV HD oder QVC HD. Diveo bietet darüber hinaus Zugang zu 18 weiteren Premiumsendern in SD-Qualität.

"Diveo hat beim Launch angekündigt, nie stillzustehen, sondern immer weiter voranzuschreiten, um TV-Fans und Partnern die Zukunft des TV-Erlebnisses zu bieten", sagt Oliver Rockstein, der als Executive Vice President der M7 Group gesamtverantwortlich für Diveo ist. "Mit der Aufschaltung der neuen Sender, der Bereitstellung von Ultra-HD-Angeboten und der deutlichen Aufwertung des Diveo Moduls bieten wir nun ein endgültig ultrasattes TV-Erlebnis: Sender satt, HD satt, UHD satt - und zusätzlichen satten Komfort durch die zahlreichen smarten Features. Denn bekanntermaßen können Diveo Kunden unsere TV-Pakete nicht nur auf dem First-Screen, sondern via App auf bis zu fünf Endgeräten genießen. Und dies zur Wunschzeit."

