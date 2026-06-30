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Stripes Agentic Commerce Suite startet in Deutschland

Berlin/Dublin (ots)

Bis Jahresende werden Unternehmen damit in der Lage sein, ihre Produkte für KI-Agenten zugänglich zu machen und KI-Agenten als Käufer zu erreichen.

Bei Stripe Tour in Berlin stellt Stripe außerdem Tools für einen vereinfachten internationalen Handel vor.

Der Finanzdienst Stripe hat auf der Konferenz Stripe Tour in Berlin neue KI- und Finanzprodukte für den deutschen Markt vorgestellt, mit denen Unternehmen an der KI-Ökonomie teilhaben und neue Vertriebskanäle erschließen können. Im Mittelpunkt steht die Agentic Commerce Suite: In den USA bereits verfügbar, wird sie bis Ende des Jahres nun auch in Deutschland starten.

Stripe läutet die nächste Phase des Online-Handels in Deutschland ein

Mit der Agentic Commerce Suite ermöglicht Stripe Unternehmen, in die nächste Phase des Online-Handels einzutreten: Kunden entdecken Produkte heute mehr und mehr in KI-Assistenten und haben zunehmend den Wunsch, Käufe auch direkt dort abzuschließen und den eigentlichen Kaufabschluss von einem KI-Agenten erledigen zu lassen.

Weitere Neuerungen für schnellere internationale Expansion

Außerdem führt Stripe neue Tools für den internationalen Handel ein. Stripe Managed Payments ist ab sofort verfügbar und ermöglicht deutschen Unternehmen Verkäufe in fast 200 Ländern, ohne dass dafür lokale Tochtergesellschaften gegründet werden müssen. Stripe übernimmt als Merchant of Record (MoR) lokale Steuern, Compliance-Anforderungen und die Zahlungsinfrastruktur. Ergänzend kommt die Funktion Adaptive Pricing hinzu, die die Preise automatisch in lokale Währungen umrechnet und anzeigt. Unternehmen, die Adaptive Pricing einsetzen, steigern ihren Umsatz in internationalen Märkten im Schnitt um 17,8 Prozent.

"Wachstumsorientierte Unternehmen in Deutschland brauchen eine passende Infrastruktur, die mit ihrem Tempo Schritt halten kann", sagt Thomas Cser, Head of DACH bei Stripe. "Wir geben ihnen die Werkzeuge an die Hand, um schneller international zu expandieren und direkt an der KI-Ökonomie teilzuhaben. So sind sie im internationalen Wettbewerb vorne mit dabei."

Über Stripe

Stripe entwickelt programmierbare Finanzdienste für Millionen von Unternehmen weltweit. Diese Lösungen unterstützen Unternehmen dabei, Zahlungen zu akzeptieren und zu verwalten, wiederkehrende Umsätze zu erzielen, Finanzdienstleistungen zu integrieren und Geldbeträge automatisiert zu bewegen.

Stripe hat einen doppelten Hauptsitz in San Francisco und Dublin und verarbeitet jährlich über 1,9 Billionen US-Dollar, was 1,6 % des globalen BIP entspricht. Durch seine Größe und Investitionen in Forschung und Entwicklung - insbesondere in den Bereichen künstliche Intelligenz und Stablecoins - beschleunigt Stripe den Einsatz innovativer Technologien in der Weltwirtschaft. Zu Stripes Nutzern zählt auch die Hälfte aller DAX40-Unternehmen.

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