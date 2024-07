Stripe

Stripe unterstützt nun girocard als Bezahlmethode

Die Einbindung ermöglicht es Händlern, ihren Nutzerinnen und Nutzern ein optimiertes, an die nationalen Gewohnheiten angepasstes Zahlungserlebnis zu bieten

girocard kommt bei rund 70 Prozent aller persönlichen Kartentransaktionen in Deutschland zum Einsatz

Die Finanzinfrastrukturplattform Stripe unterstützt nun girocard als Bezahlmethode für Stripe Terminal. Durch die Unterstützung von girocard kann Stripe die Zahlungsgewohnheiten der Menschen in Deutschland noch besser berücksichtigen und Händlern die Möglichkeit bieten, den Wunsch der Kundinnen und Kunden nach einer Vielzahl an benutzerfreundlichen Bezahlmethoden zu erfüllen.

"girocard ist unverzichtbar für das Bezahlen in Deutschland - 70 Prozent aller Kartentransaktionen werden hierzulande mit einer girocard durchgeführt. Wir freuen uns daher, mit dem Launch von girocard auf Stripe die Zahlungsgewohnheiten in Deutschland besser abbilden zu können und unser Produktangebot für Vor-Ort-Zahlungen mit Stripe Terminal noch besser zu machen", sagt Marcos Raiser do Ó, Head of DACH & CEE bei Stripe

"Sicher, kosteneffizient und etabliert - Die girocard gehört zum Bezahlen in Deutschland einfach dazu. Dass Stripe sie jetzt auch unterstützt, zeigt dies deutlich. Mit Stripe wird die girocard als Zahlungsmittel auch für viele internationale Unternehmen zugänglich, die das Bezahlen mit ihr bisher noch nicht unterstützt haben. Und das macht letztlich das Leben sowohl für Unternehmen als auch für Kundinnen und Kunden einfacher", ergänzt Oliver Hommel, Vorsitzender der Geschäftsführung der EURO Kartensysteme, die als Scheme-Manager der girocard agiert.

Vor dem Einbinden der Zahlungsmethode für alle Kundinnen und Kunden gab es eine umfangreiche Testphase, um zu gewährleisten, dass die Bezahlvorgänge mit girocard einwandfrei funktionieren. Zu den ersten Nutzern gehörte das auf die Digitalisierung von Kleinbetrieben spezialisierte Münchner Start-up Shore. "Stripe ist für uns der richtige Partner, um unseren Kunden ein rundum reibungsloses Produkt anbieten zu können", sagt Benjamin Wahlen, Vice President of Growth bei Shore. "Dass jetzt auch Girocard-Zahlungen mit Stripe Terminal möglich sind, macht unser Angebot noch umfassender für unsere Kunden."

Über Stripe

Stripe ist eine Finanzinfrastruktur-Plattform für Unternehmen. Von Start-ups bis hin zu den weltweit größten Konzernen nutzen Millionen Organisationen Stripe, um Zahlungen zu akzeptieren, ihren Umsatz zu steigern und neue Geschäftsmöglichkeiten zu erschließen. Das Technologieunternehmen mit Hauptsitz in San Francisco und Dublin hat sich zum Ziel gesetzt, das BIP des Internets zu steigern.

