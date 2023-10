Esaote S.p.A.

ESAOTEs neues S-scan Open definiert Spitzenleistung in der Magnetresonanztomographie neu

Genua, Italien (ots/PRNewswire)

Esaote, ein führendes italienisches Unternehmen in den Bereichen Ultraschall, dedizierte MRT-Systeme und Gesundheits-IT, präsentiert S-scan Open, die neue Konfiguration von S-scan, einem der meistverkauften MRT-Systeme des Unternehmens.

S-scan Open ist das Ergebnis von stetiger Forschungs- und Entwicklungsarbeit und eines aufmerksamen Eingehens auf die Marktbedürfnisse und Rückmeldung von Benutzern aus aller Welt. Die Einführung einer aktualisierten Version seines meistverkauften MRT-Systems ist eine neue Herausforderung für Esaote, um eine noch höhere Leistung zu erzielen und das Bedienerlebnis und den Patientenkomfort bei diagnostischen Untersuchungen zu verbessern.

„Bei S-scan Opennutzen wir die neueste Technologie von Esaote in Bezug auf die Hardware- und Software-Plattform. Sie wurde speziell für die anspruchsvollen Anforderungen von muskuloskelettalen Untersuchungen weiterentwickelt", bemerkte Massimo Olmi, MRT Marketing Director von Esaote.

S-scan Open wurde aktualisiert, um den neuesten gesetzlichen Standards zu entsprechen, und bietet eine erweiterte Leistung mit Bildoptimierungsalgorithmen und optimierten klinischen Protokollen (für MRTs mit dem eXP-Paket), die eine hervorragende Bildqualität und deutlich reduzierte Scanzeitengewährleisten.

S-scan Open bietet außerdem neue Lösungen, die entwickelt wurden, um den Arbeitsablauf zu optimieren und die Aufmerksamkeit auf den Bediener zu richten, wodurch ein einzigartiges Erlebnis entsteht. Die neue offene Kniespule, das Ergebnis der neuesten MRT-Technologie-Plattform von Esaote, garantiert eine verbesserte Erfahrung für Bediener und Patienten. Die Benutzeroberfläche, die auf die neuesten Microsoft Office-Standards aktualisiert wurde, ist einfach und schnell, was die Nutzung weiter erleichtert.

S-scan Open bietet ein offenes MRT-System mit modernster Technologie, um nicht nur klinische Anforderungen, sondern auch betriebliche, finanzielle und ökologische Nachhaltigkeits -Anforderungen zu erfüllen, basierend auf einem reduzierten Energieverbrauch.

S-scan Open ist CE-gekennzeichnet und FDA-zugelassen. Der Registrierungsprozess in anderen Ländern ist im Gange.

Esaote Group: Führend auf dem Gebiet der biomedizinischen Ausrüstung (Ultraschall, Magnetresonanztomographie, Software zur Steuerung des Diagnoseprozesses). Ende 2022 beschäftigte die Gruppe 1.250 Mitarbeiter, mehr als die Hälfte davon in Italien. Mit Hauptsitz in Genua und Florenz und eigenen Produktions- und Forschungseinheiten in Italien und den Niederlanden ist Esaote in 100 Ländern der Welt vertreten. www.esaote.com

