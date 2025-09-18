Tegernseer Tal Tourismus GmbH

Neue Brauerei-Radtour rund um den Tegernsee

Tegernsee (ots)

Eine neue Brauerei-Radtour rund um den Tegernsee verbindet genussvolles Radfahren mit traditioneller Bier- und Wirtshauskultur. Sechs Brauereien, acht Einkehrstationen und unzählige Genussmomente warten auf alle, die Bier nicht nur trinken, sondern erleben möchten.

Radeln, rasten, regional genießen: Mit der neuen Brauerei-Radtour lädt die Tegernseer Tal Tourismus GmbH (TTT) zu einer genussvollen Tagestour auf rund 70 Kilometern Gesamtlänge ein. Die abwechslungsreiche Rundstrecke führt vom Tegernsee durch das idyllische bayerische Voralpenland über Waakirchen, Sachsenkam, Holzkirchen, Valley und Miesbach zurück an den See - und verbindet dabei Bewegung in der Natur mit dem Besten, was die bayerische Braukunst zu bieten hat.

An acht ausgewählten Stationen erleben Radfahrerinnen und Radfahrer die Vielfalt regionaler Biere - vom klassischen Hellen bis zum modernen Bier mit Twist. Mit dabei sind sechs Traditionsbrauereien, Hoppebräu, Reutberg, Holzkirchner Oberbräu, Valleyer Schloss Bräu, Hopf Weißbierbrauerei und das Herzogliche Brauhaus Tegernsee. In den zugehörigen Biergärten und Wirtshäusern warten bayerische Schmankerl, kreative Gerichte und gelebte Wirtshauskultur. "Die Brauerei-Radtour vereint alles, was unsere Region ausmacht: beeindruckende Natur, tiefe Tradition und genussvolle Handwerkskunst. Eine perfekte Tour für alle, die gerne radeln - und dabei bayerisches Lebensgefühl erleben wollen", sagt Andreas Kimpfbeck, Produktmanager im Bereich "Aktiv" der TTT.

Die Route verläuft überwiegend auf ruhigen Nebenstraßen und eignet sich durch wechselnde Untergründe auch ideal für Gravelbikes. Mit moderater Steigung und vielen Einkehrmöglichkeiten lässt sich die Tour je nach Kondition und Zeit flexibel gestalten. Die Stationen entlang der Strecke könnten vielfältiger kaum sein. In Waakirchen wartet das junge, kreative Team von Hoppebräu, das mit seinen "wuiden Bieren" frischen Wind in die bayerische Brauszene bringt - inklusive Brauereiführungen, Bierverkostungen und Braukursen. Nur wenige Kilometer weiter lädt das Klosterbräustüberl Reutberg in Sachsenkam zu einer Brotzeit mit Blick auf die Alpen ein. Dort wird bereits seit 1677 Bier gebraut - eine gelebte Tradition, die man schmecken kann. In Holzkirchen lädt das Holzkirchner Oberbräu mit über 400 Jahren Brautradition zur genussvollen Pause ein - inklusive erfrischendem Russn, einer Mischung aus Weizenbier und Zitronenlimonade. Einkehren lässt sich im Landgasthof Altwirt in Hartpenning oder im Gasthof Oberbräu direkt am Marktplatz. Weiter geht es nach Valley, wo mit dem Valleyer Schloss Bräu der Graf Arco Brauerei ein echtes Erlebniszentrum für Bierfreunde beheimatet ist. Führungen, Seminare und Spezialitäten wie das Brauerschnitzel mit Malzpanade im Bräustüberl Valley machen den Stopp dort besonders lohnenswert. In Miesbach setzt die Weißbierbrauerei Hopf seit Jahrzehnten Maßstäbe - vor allem im alkoholfreien Segment, ideal für sportliche Genussradler. Im traditionsreichen Bräuwirt genießen Besucher dazu herzhafte Gerichte aus der eigenen Metzgerei in uriger Atmosphäre. Der krönende Abschluss wartet schließlich direkt am Tegernsee: Das berühmte Herzogliche Bräustüberl Tegernsee bietet nicht nur einen herrlichen Blick auf den See, sondern auch eine gemütliche Wirtshausatmosphäre mit traditionellen bayerischen Gerichten. Hier trifft die jahrhundertealte Brautradition auf moderne Bierkultur - ideal für eine genussvolle Einkehr nach der Tour. Nebenan bietet die Schlosswirtschaft Tegernsee ebenfalls traditionelle bayerische Küche, jedoch mit internationaler Note - von Zwiebelrostbraten bis Thai-Curry, immer begleitet von einem frischen Tegernseer Bier und traumhaftem Panorama. Eine genussvolle Entdeckungsreise auf zwei Rädern - für alle, die gutes Bier und gutes Essen lieben.

