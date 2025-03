Athlon Germany GmbH

Athlon Germany stärkt Kundenorientierung und ernennt Sebastian Lantelme zum Chief Experience Officer (CXO)

Düsseldorf (ots)

Sebastian Lantelme übernimmt neu geschaffene Position des Chief Experience Officers der Athlon Germany GmbH

Athlon Germany fokussiert sich auf die Gestaltung exzellenter Kundenerlebnisse

Athlon Germany ernennt Sebastian Lantelme zum Chief Experience Officer (CXO). Die Stelle wurde neu geschaffen, um das Kundenerlebnis zu stärken. Lantelme ist seit 2021 als Chief Operating Officer (COO) im Unternehmen tätig.

Die Verschmelzung der bisherigen Operations- und Sales-Positionen ist ein Schritt, um die Verantwortung für alle kundenorientierten Bereiche und Prozesse zu bündeln. Dadurch wird eine optimierte Zusammenarbeit ermöglicht, um den Kunden einen reibungslosen Service zu bieten und den Grundstein für ein exzellentes Kundenerlebnis zu legen.

Sebastian Lantelme: "Wir wollen außergewöhnliche und exzellente Erlebnisse für unsere Kunden schaffen. Erlebnisse, die begeistern und langfristige Bindungen aufbauen. Ich bin fest davon überzeugt, dass Sales und Operations eine Einheit bilden müssen, um diese Kundenerlebnisse zu ermöglichen. Ich freue mich darauf, diese Vision gemeinsam mit meinem Team zu verwirklichen."

Sebastian Lantelme startete seine Karriere bei Athlon Germany im Jahr 2018 als Teamleiter Einkauf. Seit August 2021 verantwortete Lantelme den Bereich Operations. Vor seiner Tätigkeit bei Athlon Germany war Lantelme bereits in der Mobilitätsbranche in verschiedenen Funktionen wie Vertrieb und Kundenbetreuung tätig.

Stefan Karrenbauer, CEO von Athlon Germany: "Sebastian Lantelme hat bewiesen, dass er unsere Kunden in den Mittelpunkt stellt. Als Chief Experience Officer wird er wichtige Impulse setzen und mit seinem Team einen großen Mehrwert für unsere Kunden schaffen."

Doris Brokamp, Chief Commercial Officer, hat sich entschieden, nach insgesamt 25 Jahren Betriebszugehörigkeit bei Mercedes-Benz und Athlon, eine neue Herausforderung außerhalb der Gruppe wahrzunehmen.

Athlon - getting you there

Die Athlon Germany GmbH gehört zu Athlon, einem der führenden Anbieter von Fahrzeugleasing und Flottenmanagement in Europa. Athlon steht für individuelle Mobilitätslösungen, Nachhaltigkeit und hervorragenden Kundenservice. Das Unternehmen gestaltet gemeinsam mit seinen Geschäftskunden eine zukunftsweisende betriebliche Mobilität. Die Fuhrparklösungen umfassen neben Leasing- und Finanzierungslösungen, maßgeschneiderte Service-Pakete, ein ganzheitliches Fuhrpark-Management sowie On-Demand-Mietfahrzeuge. Mit einem klaren Fokus auf Elektromobilität unterstützt Athlon Fuhrparkverantwortliche bei nachhaltiger Mobilität.

Athlon profitiert von globaler Reichweite und einem starken Partnernetzwerk. Mit rund 2.000 Mitarbeitenden ist Athlon in 20 Ländern in Europa vertreten und für rund 400.000 Fahrzeuge verantwortlich. Athlon ist Teil der Mercedes-Benz Mobility AG.

Weitere Informationen unter: www.athlon.com/de

Original-Content von: Athlon Germany GmbH, übermittelt durch news aktuell