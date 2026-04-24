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Bundeskanzler Friedrich Merz besucht das Deutsche Heer in Munster

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Munster (ots)

Um einen Eindruck von der Einsatzbereitschaft der Landstreitkräfte und den Planungen des Heeres zu erhalten, besucht Bundeskanzler Friedrich Merz am 30. April 2026 das Deutsche Heer in Munster.

Das Heer wird künftig vernetzt über alle Ebenen hinweg operieren. Kräfte werden aufgelockerter eingesetzt, beweglicher geführt und stärker durch unbemannte Systeme ergänzt. Bei einer dynamischen Vorführung wird dem Bundeskanzler gezeigt, was das Heer dazu benötigt.

Im Anschluss hat der Bundeskanzler die Gelegenheit, Fahrzeuge und Material aus nächster Nähe zu besichtigen und mit Soldatinnen und Soldaten zu sprechen. Der Besuch schließt mit einem Pressestatement des Bundeskanzlers ab.

Medienvertretende sind herzlich eingeladen, diese Vorführung des Heeres vor Ort zu begleiten. Bitte akkreditieren Sie sich mit beiliegendem Akkreditierungsformular bis zum 26. April 2026, 18:00 Uhr, beim Presse- und Informationszentrum des Heeres.

Weitere Informationen können Sie dem beigefügten Presseterminhinweis entnehmen.

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