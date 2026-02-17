PIZ Heer

Verteidigungsminister besuchte das Kommando Spezialkräfte in Calw

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Ein Dokument

Calw (ots)

Bundesminister der Verteidigung, Boris Pistorius, hat heute das Kommando Spezialkräfte (KSK) in der Graf-Zeppelin-Kaserne in Calw besucht. Im Mittelpunkt seines Besuchs standen die aktuelle Einsatzbereitschaft des Verbandes sowie dessen Weiterentwicklung vor dem Hintergrund der veränderten Sicherheitslage in Europa. Das KSK fungiert innerhalb der Bundeswehr als technologisches Labor für Spezialoperationen. In Calw werden neue Systeme zur Drohnenabwehr, KI-gestützte Aufklärungsmittel sowie moderne Kommunikations- und Führungsverfahren erprobt. Brigadegeneral Andreas Kühne, Kommandeur des Kommando Spezialkräfte: "Der Besuch des Verteidigungsministers ist eine hohe Wertschätzung für die Frauen und Männer des KSK und unterstreicht, dass die Spezialkräfte des Heeres ein unverzichtbares strategisches Element der politischen und militärischen Führung sind. Unser Anspruch ist es, Antworten auf die neuen Formen der Kriegsführung zu haben."

Verteidigungsminister Pistorius würdigte in seinem Statement das KSK als hochflexibles und unverzichtbares strategisches Instrument der politischen und militärischen Führung: "Es ist einer unserer Top-Eliteverbände des Heeres für ganz außergewöhnliche, wichtige und meist sehr gefährliche Einsätze. Ich habe mich heute einmal mehr davon überzeugen können, welche besondere und einzigartige Fähigkeiten das KSK hat und wie professionell hier gearbeitet wird."

Der heutige Besuch markiert den Auftakt in ein besonderes Jahr: Im September 2026 begeht das Kommando Spezialkräfte sein 30-jähriges Bestehen. Seit seiner Aufstellung 1996 hat sich der Verband stetig transformiert und professionalisiert. Dies hob auch der Minister hervor: "Der Verband hat in diesen drei Jahrzehnten eine Menge erlebt und durchlebt - und großartige Leistungen vollbracht." Das KSK sei immer wieder an den wichtigen Einsätzen, Missionen und Operationen gefordert gewesen.

Diese Leistungen unterstrich Pistorius in seinem Dank, den er an die Angehörigen des Kommandos Spezialkräfte richtete: "Danke vor allen Dingen für Ihren besonderen Job, den Sie so großartig meistern. Ein Job, der aus Sicherheitsgründen meistens für alle anderen verborgen bleibt und im Verborgenen stattfindet, aber von enormer Bedeutung ist."

Das Einsatzspektrum des KSK reicht von der Rettung und Evakuierung deutscher Staatsangehöriger über den Kampf gegen den internationalen Terrorismus bis hin zur Gewinnung von Schlüsselinformationen in Hochrisikogebieten mit dem Schwerpunkt Landes- und Bündnisverteidigung. Die Soldatinnen und Soldaten des Kommandos verfügen über eine einzigartige Kombination aus physischer Belastbarkeit, psychischer Stabilität und der Fähigkeit, unter extremem Zeitdruck und in allen Klimazonen präzise Entscheidungen zu treffen.

Für Verteidigungsminister Pistorius war das heute der zweite Besuch in Calw. Im Sommer 2023 hatte er zwei Soldaten des KSK mit dem Ehrenkreuz der Bundeswehr für Tapferkeit ausgezeichnet.

Das Pressestatement, Bilder und die Pressemappe können über diesen Link abgerufen werden:

https://nextcloud.auf.bundeswehr.de/s/E947QKig6z4soT4

Kennwort: 6qD5EJBktw

Original-Content von: PIZ Heer, übermittelt durch news aktuell