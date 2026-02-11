PIZ Heer

Bundesminister der Verteidigung, Boris Pistorius, besucht das Kommando Spezialkräfte

Calw (ots)

Am Dienstag, 17. Februar 2026, besucht der Bundesminister der Verteidigung, Boris Pistorius, das Kommando Spezialkräfte (KSK) in Calw. Es ist die zweite Visite des Verteidigungsministers bei den Spezialkräften des Heeres. Im Sommer 2023 hatte Pistorius in Calw zwei Soldaten des Kommandos Spezialkräfte mit dem Ehrenkreuz der Bundeswehr für Tapferkeit ausgezeichnet. Beim aktuellen Termin geht es insbesondere um die speziellen Fähigkeiten des KSK im Rahmen der Landes- und Bündnisverteidigung.

Brigadegeneral Andreas Kühne, Kommandeur des Kommando Spezialkräfte: "Russland wird auf absehbare Zeit die größte Bedrohung für Frieden und Sicherheit im euroatlantischen Raum bleiben. Im Rahmen der Landes- und Bündnisverteidigung ist das KSK mit seinen speziellen Fähigkeiten ein unverzichtbares strategisches Element der politischen und militärischen Führung. Deshalb gilt für das KSK nicht nur unverändert unser Motto, jederzeit, weltweit und in allen Klimazonen einsatzbereit zu sein, sondern auch Antworten auf neue Formen der Kriegsführung zu haben."

Wir bitten um Beachtung und Verständnis dafür, dass nur ein Teil des Programms presseöffentlich ist. Medienvertretende sind herzlich eingeladen, den Besuch zu begleiten. Bitte akkreditieren Sie sich dazu bis Donnerstag, 12.02.2026, 15 Uhr, mit beiliegendem Formular beim Presse- und Informationszentrum des Heeres.

Termin: Dienstag, 17. Februar 2026, 12:00 Uhr

Adresse:Graf-Zeppelin-Kaserne

Graf-Zeppelin-Straße 22

75353 Calw

Ansprechpartner und Akkreditierung:

Presse- und Informationszentrum des Heeres

Telefon: +49 (0) 3341 / 58 - 1511

E-Mail: kdohpizhpresse@bundeswehr.org

Anmeldung:

Erforderlich mit beiliegendem Akkreditierungsformular bis Donnerstag, 12. Februar, 15 Uhr

Ablauf:

Bis 12:00 Uhr Eintreffen der Medienvertretenden Besucherzentrum Graf-Zeppelin-Kaserne

12:35 Uhr Begrüßung des Bundesministers der Verteidigung durch den Kommandeur KSK

12:40 Uhr Gesprächsrunden (nicht presseöffentlich)

Presse: Verlegen zum Static Display, Zeit für Schnittbilder sowie Austausch mit Soldatinnen und Soldaten

14:05 Uhr Static Display in Anwesenheit des Bundesministers der Verteidigung

14:20 Uhr Pressestatement des Bundesministers der Verteidigung

Anschließend Ende des Presseprogramms

Hinweise für die Medien:

Ohne vorherige Akkreditierung ist kein Zugang zur Veranstaltung möglich.

Aufgrund begrenzter Platzkapazitäten kann lediglich eine begrenzte Anzahl an Medienvertretenden am Presseprogramm teilnehmen.

Eine Zu- oder Absage zur Teilnahme wird Ihnen durch die Pressestelle mitgeteilt.

Ohne Zusage ist kein Zugang zur Veranstaltung möglich.

Um Zutritt zum Kasernengelände zu erlangen, ist es notwendig, ein gültiges Ausweisdokument mitzuführen.

