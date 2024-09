TCL

TCL begeistert mit Kühlschrank- und TV-Innovation auf der IFA

Die IFA 2024 bietet erneut eine Plattform für technologische Innovationen aus aller Welt. Eines der Unternehmen, das in diesem Jahr besonders hervorsticht, ist das chinesische Technologieunternehmen TCL. Mit seiner neuesten Generation an Haushaltsgeräten und Unterhaltungselektronik begeistert TCL die Besucher. Besonderes Aufsehen erregten dabei zwei Produkte: der "TCL Free Built-In Refrigerator", ein freistehender Einbaukühlschrank, und der Fernseher "TCL A300 Series NXTFRAME TV". Beide Geräte wurden auf der IFA mit Gold Awards ausgezeichnet - ein starkes Zeichen für die Innovationskraft des Unternehmens.

TCL: Eine Erfolgsgeschichte seit über 40 Jahren

TCL, gegründet im Jahr 1981, hat sich in den letzten vier Jahrzehnten zu einem führenden globalen Anbieter von Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräten entwickelt. Der Brandslogan - "Inspire Greatness" ) - spiegelt sich in jeder Produktlinie wider. Mit über 160 Ländern, in denen TCL tätig ist, hat das Unternehmen nicht nur seinen Einfluss auf dem globalen Markt gefestigt, sondern auch seinen Ruf als Innovator kontinuierlich ausgebaut. Der Fokus liegt dabei auf intelligenter Technologie, um das Leben der Menschen zu verbessern und eine nachhaltige Zukunft zu gestalten.

"Europa ist ein sehr wichtiger Markt für uns", erklärt Stefan Streit, CMO von TCL EUBG, im Interview auf der IFA. "Im letzten Jahr sind wir in Europa um über 40 % gewachsen - in einer Branche, die zurzeit vielerorts stagniert. Das zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind."

TV-Innovation: TCL A300 Series NXTFRAME

Ein Highlight auf der IFA war zweifellos der "TCL A300 Series NXTFRAME TV", der den "Lifestyle TV Design Innovation Gold Award" erhielt. Dieser Fernseher geht weit über die herkömmliche Unterhaltungselektronik hinaus und ist ein echtes Wohnaccessoire, das perfekt in moderne Inneneinrichtungen passt, erklärt das Unternehmen stolz.

Der NXTFRAME-TV zeichnet sich durch sein schlankes, minimalistisches Design aus und verfügt über einen beweglichen Standfuß, der es ermöglicht, den Fernseher flexibel in verschiedenen Räumen zu positionieren. Die Bildfläche nutzt Nano-Mikrokristall-Technologie, die der Oberfläche seine matte Struktur verleiht - ganz ähnlich einer Leinwand. So fügt sich das Gerät nicht nur in das Ambiente eines Raumes ein, sondern bietet gleichzeitig ein visuelles Erlebnis.

Für Audiophile bietet der NXTFRAME-TV in der Pro-Version ebenfalls etwas Besonderes: In Zusammenarbeit mit dem renommierten Audiohersteller Bang & Olufsen hat TCL eine 3.1.2 ultra-schlanke, kabellose Soundbar entwickelt, die ein beeindruckendes Panorama-Sounderlebnis ermöglicht. "Die Zusammenarbeit mit Bang & Olufsen ist eine perfekte Ergänzung", so Stefan Streit. "Wir haben das Know-how in Sachen Bildqualität, Bang & Olufsen ist berühmt für seine Audioexpertise - das passt perfekt. Das Ergebnis ist ein einzigartiges Heimkinoerlebnis."

Kühlschrank-Innovation: TCL Free Built-In Refrigerator

Neben dem Fernseher ist auch der "TCL Free Built-In Refrigerator" ein Star der Messe. Dort wurde er mit dem "Free Built-In Design Innovation Gold Award" ausgezeichnet. Dieser Kühlschrank kombiniert die Vorteile eines freistehenden Geräts mit den Vorzügen eines Einbaukühlschranks, indem er sich optimal in jede Küche einfügt, ohne dass dafür bauliche Änderungen nötig sind.

Eine der innovativen Eigenschaften des Kühlschranks ist der verborgene Wasserspender, der in das schlichte Design integriert ist. Zudem verwendet TCL ein neuartiges Vakuum-Isoliermaterial, das eine besonders hohe Wärmeleistung gewährleistet und gleichzeitig den Stauraum maximiert. Laut Karen Li, Director für AC und MDA Produktoperation bei TCL EUBG, ist die Platzersparnis eine der größten Stärken des Geräts: "Unser freistehender Einbaukühlschrank bietet mehr Stauraum, ohne die Stellfläche zu vergrößern. Das ist eine wichtige Innovation für Verbraucher mit kleineren Küchen."

Neben der intelligenten Raumnutzung punktet der Kühlschrank auch mit Funktionen zur Frischeerhaltung. Unterschiedliche Zonen mit variablen Temperatureinstellungen ermöglichen es, verschiedene Lebensmittel optimal zu lagern. So bleiben Obst, Gemüse und Fleisch länger frisch - ein großer Pluspunkt für umweltbewusste Haushalte, die Wert auf die Vermeidung von Lebensmittelverschwendung und auf Energieeffizienz legen.

Die Bedeutung der Auszeichnungen für TCL

Dass sowohl der NXTFRAME-TV als auch der Free Built-In Refrigerator mit Gold Awards ausgezeichnet wurden, ist für TCL ein wichtiger Meilenstein. "Jede Auszeichnung bedeutet viel", erklärte Stefan Streit auf der IFA. "Aber speziell diese Anerkennungen in so unterschiedlichen Produktkategorien sind für uns ein starkes Signal, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Unsere Bemühungen, sowohl den Bereich Unterhaltungselektronik als auch Haushaltsgeräte kontinuierlich zu verbessern, werden hier bestätigt."

Die Awards sind jedoch nicht nur eine Bestätigung für TCL´s Innovationskraft, sondern auch ein strategisch wichtiger Schritt, um die Marke international weiter zu festigen. Insbesondere in Europa, wo TCL in den letzten Jahren deutlich gewachsen ist, sind solche Auszeichnungen ein Bestandteil der Markenbildung.

Europa als Wachstumsmarkt

TCL investiert intensiv in Europa, um hier ein bedeutender Akteur zu werden. Diese Expansion soll schrittweise in verschiedenen Ländern erfolgen, wobei TCL in jedem Markt die regionalen Anforderungen genau im Blick hat. Unsere stärkste Produktkategorie ist der Fernseher, aber wir beginnen jetzt auch, unsere Haushaltsgeräte und Klimaanlagen auf dem europäischen Markt einzuführen.", so Stefan Streit weiter.

Neben dem europäischen Markt hat TCL auch weltweit ehrgeizige Wachstumspläne. In Asien, insbesondere im Heimatmarkt China, ist TCL bereits eine etablierte Marke, und auch in Nordamerika kist das Unternehmen stark aufgestellt. " Wir verzeichnen ein kontinuierliches Wachstum in nahezu allen geografischen Märkten ", betonte Streit.

Fußball und Markenbildung

Ein weiterer wichtiger Aspekt der Markenstrategie von TCL in Europa ist die Partnerschaft mit europäischen Fußballteams. "Fußball ist innerhalb des Sports die Plattform mit der größten Reichweite", so Streit. "Es passt sehr gut zu unserem Markenslogan 'Inspire Greatness'. Die inspirierenden Momente, die Fußball bietet, passen perfekt zu unserer Vision."

Eine glänzende Zukunft für TCL?

TCL plant, seine Präsenz in Europa und weltweit weiter auszubauen. Mit innovativen Produkten wie der NXTFRAME-TV Serie und dem Free Built-In Refrigerator ist das Unternehmen gut aufgestellt, um seine Vision einer "nachhaltigen und vernetzten Zukunft" weiter zu verfolgen.

Auf der IFA hat TCL nicht nur mit technologischen Innovationen beeindruckt, sondern auch gezeigt, dass es in der Lage ist, Produkte zu entwickeln, die den Bedürfnissen moderner Verbraucher gerecht werden. Mit einer Mischung aus hoher Funktionalität, exzellentem Design und smarten Technologien setzt TCL neue Maßstäbe - und das weltweit.

