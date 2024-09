TCL

TCL auf der IFA 2024 für bahnbrechende Innovationen und prestigeträchtige Branchenauszeichnungen geehrt

Auf der kürzlich stattgefundenen IFA 2024 in Berlin wurde TCL Electronics, eine weltweit führende Marke für Unterhaltungselektronik und die zweitgrößte TV-Marke der Welt, für seine Produktinnovationen und technologischen Lösungen ausgezeichnet. Dank der hochwertigen QD-Mini-LED-Fernseher, NXTFRAME-Fernseher, Smartphones und Haushaltsgeräte erhielt TCL zahlreiche prestigeträchtige Auszeichnungen und Anerkennungen von maßgeblichen Medien und Organisationen.

Der Global Product Technology Innovation Award (GPTIAwards), der von der International Data Group (IDG) und der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK) verliehen wird, würdigt in diesem Jahr die herausragenden Leistungen von TCL in der Unterhaltungselektronikbranche. TCLs A300-Serie NXTFRAME TV, die brandneue TV-Kategorie von TCL, die auf verschiedene Lebensstile abzielt, erhielt den „Lifestyle TV Design Innovation Gold Award" für die Integration von Kunst, Design und Spitzentechnologie. Der TCL-Einbaukühlschrank erhielt den „Free Built-In Design Innovation Gold Award" für sein nahtloses Design, das sich perfekt in die Küche einfügt, da auf beiden Seiten nur ein Zentimeter Abstand erforderlich ist.

Auf der IFA 2024 präsentierte TCL außerdem seinen Premium-LED-Fernseher X11H QD-Mini, der von mehreren internationalen Medien als „Best of IFA 2024" ausgezeichnet wurde und damit den Ruf von TCL als Marktführer in der Mini-LED-Technologie und im Markt für großformatige Fernseher weiter festigte. Im Vorfeld der IFA hat TCL außerdem drei renommierte EISA Awards für seine außergewöhnliche Heimkino-Performance und Display-Qualität in der Saison 2024-2025 erhalten. Diese Auszeichnungen spiegeln das Engagement von TCL wider, überlegene Technologie und Design zu liefern, die das Kundenerlebnis verbessern.

Informationen zu TCL Electronics

TCL Electronics (1070.HK) ist eine führende Marke der Unterhaltungselektronik und führend in der weltweiten Fernsehbranche. Das Unternehmen ist mittlerweile in über 160 Märkten auf der ganzen Welt tätig. TCL hat sich auf die Forschung, Entwicklung und Herstellung von Produkten der Unterhaltungselektronik spezialisiert, angefangen von Fernsehern, Audiogeräten, Haushaltsgeräten, mobilen Geräten und Datenbrillen (Smart Glasses) bis hin zu kommerziellen Displays. Besuchen Sie die TCL-Website unter https://www.tcl.com.

