Wirtschaft geht alle an: Neuer Podcast für junges Publikum

What the Wirtschaft?! Ab sofort in der Dlf Audiothek App

Wirtschaftsphänomene kreisen jeden Tag um uns herum. Die Produkte, die wir kaufen. Die Arbeit, die wir leisten. Was wir essen. Die Bahn, das Auto, das Fahrrad, auf dem wir uns bewegen - alles Wirtschaft. Wirtschaft ist eben nicht nur für Vollprofis und so viel mehr als Investmentberatung und Kurse an der Börse.

Deutschlandfunk Nova bietet mit einem Podcast einen neuen Zugang. "What the Wirtschaft?!" setzt an bei diesem Gefühl, das viele angesichts von Wirtschaftsnachrichten oder Finanzthemen kennen. What the ....?! Ökonomische Zusammenhänge lassen sich aber auch so beschreiben, dass sie alle verstehen können. Das will "What the Wirtschaft?!": Ab heute gibt es jeden zweiten Donnerstag eine neue Folge in der Dlf Audiothek App. Zum Launch sind bereits Folge 1 und Folge 2 zu hören.

Für ein junges Publikum machen vier Wirtschaftsjournalistinnen und -journalisten Marktphänomene anhand von Beispielen aus dem Alltag verständlich. Raucherpausen werden zum Anlass, sich die deutsche Arbeitsmarktstatistik genauer anzuschauen. Eine Flasche Sekt ist schon ausreichend, um die Bedeutung einiger Luxusmarken in der Weltwirtschaft besser greifbar zu machen.

Wenig Fachjargon, dafür Spielfreude, Ausflüge in die Popkultur und so einige random facts prägen die Atmosphäre der jeweils etwa zwanzigminütigen Folgen. Der Podcast erläutert nachvollziehbar die großen Wirtschaftsthemen unserer Zeit und analysiert unterhaltsam grundlegende Dienstleistungen, die das Leben vieler Menschen prägen.

Dafür verbinden die vier Hosts ökonomische Sachkenntnis mit Spaß am Entertainment. Anne-Catherine Beck arbeitet seit 2020 bei der ARD-Finanzredaktion und berichtet regelmäßig vom Frankfurter Börsenparkett. Bo Hyun Kim arbeitet crossmedial im Bereich Wirtschaft und Nachrichten und macht Langformate für verschiedene Sender der ARD. Gregor Lischka arbeitet in Frankfurt als Wirtschaftskorrespondent für die drei Deutschlandradio-Programme. Marcus Wolf arbeitet in der Deutschlandfunk-Wirtschaftsredaktion und ist promovierter Politökonom. Gemeinsam zeigen sie im Podcast: Wirtschaftsthemen sind erstaunlich vielseitig und gar nicht so undurchschaubar, wie sie manchmal wirken.

"What The Wirtschaft?!": Ab sofort jeden zweiten Donnerstag in der Dlf Audiothek App und überall, wo es Podcasts gibt.

Im Radio: Jeden zweiten Samstag um 7.30 Uhr im Programm von Deutschlandfunk Nova.

