Jetzt bewiesen: Digitale Therapie mit Kaia Rückenschmerzen ist Standardtherapie überlegen!

Gute Nachrichten für Betroffene von Rückenschmerzen und für das deutsche Gesundheitssystem: Die neu im Journal of Pain Research veröffentlichte Langzeitstudie zum Therapieansatz Rise-uP belegt, dass die digitale Gesundheitsanwendung (DiGA) Kaia Rückenschmerzen sowohl klinisch bessere Ergebnisse in der Schmerzreduktion, als auch erhebliche Kosteneinsparungen im Gesundheitssystem ermöglicht [1]. Die 12-monatige, cluster-randomisierte, kontrollierte Studie Rise-uP untersuchte die Wirksamkeit dieser App zur Behandlung von unspezifischen Rückenschmerzen im Vergleich zur derzeit in Deutschland üblichen Versorgung.

Prof. Dr. Tölle, Leiter der Studie, erklärt: "Die Ergebnisse sind absolut bemerkenswert und es ist sicher die größte randomisiert kontrollierte Studie (RCT) zum Thema Schmerz mit digitalen Behandlungsansätzen, die jemals durchgeführt wurde. Ohne Förderung durch Innovationsfonds wäre eine derartige Studie nicht möglich gewesen." RCT Studien haben eine hohe Aussagekraft, da die Teilnehmer:innen zufällig in zwei Gruppen aufgeteilt werden, um die Wirksamkeit der Behandlung mit Kaia Rückenschmerzen direkt mit der in Deutschland üblichen Versorgung zu vergleichen.

Rückenschmerzen: Fast jeder ist betroffen

Rückenschmerzen sind eine der häufigsten Ursachen für Arztbesuche und Arbeitsunfähigkeit weltweit. In Deutschland leidet etwa ein Viertel der Bevölkerung mindestens einmal im Jahr unter Rückenschmerzen. Das zeigt auch eine Erhebung des Robert-Koch-Instituts (RKI), laut welcher 66 Prozent der befragten Frauen in den vergangenen 12 Monaten mindestens einmal Rückenschmerzen hatten [2]. Bei den Männern waren es 56 Prozent.

Muskel- und Skeletterkrankungen sind mit 17,4% außerdem eine der beiden Hauptursachen für Fehlzeiten am Arbeitsplatz [3]. Diese hohe Prävalenz führt auch zu erheblichen Belastungen für das Gesundheitssystem. So kann es zu langen Wartezeiten bei der Physiotherapie und überfüllten Arztpraxen führen, was die frühzeitige und effektive Behandlung erschwert.

Studie bestätigt klinische Wirksamkeit und Kosteneffizienz der DiGA

Die Ergebnisse sind eindeutig: Nutzer der Kaia App zeigten nicht nur eine signifikante Reduktion ihrer Rückenschmerzen, sondern infolgedessen auch eine geringere Inanspruchnahme von medizinischen Dienstleistungen. Dies führte zu einer Verbesserung der Lebensqualität der Patient:innen sowie zu erheblichen Kosteneinsparungen für das Gesundheitssystem z.B. durch eine geringere Anzahl an Krankenhausaufenthalten und Praxisbesuchen.

Prof. Dr. Tölle ergänzt: "Insgesamt wurden 1237 Patient:innen über 12 Monate verfolgt. Im Vergleich zur Kontrollgruppe zeigt der digitale Behandlungsansatz nicht nur Überlegenheit in der Schmerzverringerung, der Verbesserung der Lebensqualität und der Wertschätzung der Patient:innen für diese neue Behandlung. Gleichzeitig sparen wir auch Kosten für unser Gesundheitssystem." Mit Kaia als wesentlichem Bestandteil des Rise-uP Behandlungsansatzes wurden 81% der Kosten eingespart. Diese Kosteneffektivität bezieht sich auf die direkten und indirekten Kosten der Regelversorgung in Deutschland, die beispielsweise durch stationäre Behandlungen und Arbeitsunfähigkeit durch Rückenschmerzen entstehen.

Was kann die Kaia Rückenschmerzen App?

Die Kaia Rückenschmerzen App ist eine der führenden digitalen Gesundheitsanwendungen (DiGA) im Bereich der Schmerztherapie. DiGA sind sogenannte zertifizierte Medizinprodukte, die als Teil der Versorgung vom Arzt oder der Ärztin verschrieben werden können und für Patient:innen kostenfrei sind. Die App kombiniert evidenzbasierte Physiotherapie, Wissenseinheiten und Entspannungsübungen. Nutzer:innen erhalten personalisierte Trainingspläne, die auf ihre individuellen Bedürfnisse und Fortschritte abgestimmt sind. Der KI-basierter Bewegungscoach bietet darüber hinaus Unterstützung bei der korrekten Durchführung der Übungen. Man kann so jederzeit und überall das Therapieprogramm absolvieren.

Experten empfehlen Einbindung von DiGA in Behandlung

Dennis Hermann, Head of Europe bei Kaia Health, fordert: "Diese Ergebnisse sind ein bedeutender Durchbruch für die digitale Gesundheitsversorgung und ein Argument, weiter in nachhaltige, digitale Gesundheitslösungen zu investieren. Die Kaia App zeigt, dass digitale Interventionen nicht nur die Gesundheit der Patient:innen verbessern, sondern auch erhebliche Einsparungen für das Gesundheitssystem ermöglichen können." Um das Potential digitaler Therapien auszuschöpfen, muss die digitale Zukunft der Medizin auch in den Praxen und bei den Menschen daheim ankommen. Dafür ist es mehr als wichtig, die digitale Infrastruktur und den Umgang mit digitalen Innovationen zu fördern. Denn jeder sollte Zugang zu einer wirksamen und qualitativ hochwertigen Gesundheitsversorgung haben können.

Viele Experten und Expertinnen hoffen, dass diese eindeutigen Ergebnisse zur verstärkten Einbindung der App in den Behandlungsalltag führen werden, um das Gesundheitssystem zu entlasten und Patient:innen eine bessere Versorgung zu ermöglichen. Die DiGA ist für alle gesetzlichen und die meisten privat Versicherten auf Rezept kostenfrei erhältlich.

Über Kaia Health

Kaia Health wurde 2016 von Konstantin Mehl und Manuel Thurner in München gegründet. Das Digital-Health-Unternehmen entwickelt digitale Gesundheitsanwendungen (DiGA) auf der Basis multimodaler Therapie (Kombination aus Bewegung, Wissen und Entspannung). Die Wirksamkeit der digitalen Therapien von Kaia ist durch mehrere randomisierte kontrollierte Studien belegt. Durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz passen sich die Anwendungen individuell an die Schmerzintensität und die Leistungsfähigkeit der Nutzenden an. Damit bietet Kaia behandelnden Ärzt:innen sowohl eine Alternative als auch eine Erweiterung zur klassischen Versorgung. Kaia Health ist mit über 650.000 Nutzer:innen weltweiter Marktführer im Bereich der digitalen Therapien. Das Unternehmen beschäftigt aktuell mehr als 100 Mitarbeiter in München und New York. Weitere Informationen auf www.kaiahealth.de

