Premiere für den längsten Rap der Welt! Eko Fresh rappt mit "2020 Bars" unfassbare 87 Minuten am Stück

Berlin, 3. April 2020 - Schauspieler und Deutsch-Rapper Eko Fresh, der bei Studio71 unter Vertrag steht, präsentiert seinen Fans heute den wohl längsten Rapsong der Welt: Mit "2020 Bars" rappt der Kölner Künstler unglaubliche 87 Minuten am Stück, ohne Pause, in bester Spielfilmlänge. Die Idee kam ihm in der aktuellen Situation, in der er - wie die große Mehrheit - viel Zeit zuhause verbringt und in der er ein ganz besonderes Rap-Stück produziert hat. Der Song ist ab sofort auf Ekos' YouTube-Kanal und als Streaming auf allen relevanten Musik-Streaming-Plattformen abrufbar.

"Wir alle haben aktuell viele Dinge im Kopf, die uns beschäftigen. '2020 Bars' ist meine ganz persönliche Art, damit umzugehen sowie ein Stück Normalität und Unterhaltung für alle da draußen zu schaffen", sagt Eko Fresh.

Sebastian Romanus, Geschäftsführer von Studio71: "Die aktuelle Krise bringt in vielen Menschen eine große Kreativität zur Entfaltung. Ekos neuestes Projekt ist in dieser Hinsicht absolut außergewöhnlich und wir freuen uns, ihn als Partner auch in dieser Ausnahmesituation unterstützen zu können." Die Partnerschaft von Studio71 mit Eko Fresh beinhaltet das gesamte Musik-Claiming auf YouTube, Channel Management, Vermarktung sowie Crosspromo-Strategien.

Über "2020 Bars"

Fresh thematisiert im wohl längsten Rap-Song der Welt die Themen, die ihn bewegen: von seiner Familie über die Entwicklung des deutschen Rap-Games bis hin zu ganz persönlichen Alltagsgedanken. Herausgekommen sind 87 Minuten Rap nonstop - ein sehr persönliches Projekt, das sich von Tag zu Tag in einem dynamischen Prozess weiterentwickelt hat.

Über Eko Fresh

Deutsch-Rapper Eko Fresh startete seine Karriere vor mehr als fünfzehn Jahren mit seiner Single "König von Deutschland". In diversen YouTube-Videos drückt er seine Sorge gegen den Rechtsruck aus und rappt 2018 in seiner Single "Aber" über Diskriminierung und Rassismus. Während der letzten Europawahl engagierte er sich darüber hinaus in verschiedenen Kampagnen, um seine Begeisterung für die EU an Jugendliche weiterzugeben.

Über Studio71:

Studio71 ist die global führende Digital Media und Entertainment Company, bei der Creators im Mittelpunkt stehen. Das Unternehmen ist spezialisiert auf Branded Content, Original Productions, Content Distribution, Influencer Products und Creator Management. Studio71 ist Teil von Red Arrow Studios, einem Unternehmen der ProSiebenSat.1 Media SE und generiert weltweit rund zehn Milliarden Video Views auf YouTube im Monat. Als Marktführer im deutschsprachigen Raum distribuiert und vermarktet Studio71 die TV-Inhalte der ProSiebenSat.1-Sendergruppe sowie ein Premium-Portfolio der besten Content Creator auf YouTube, Facebook und Instagram - mit einer Gesamtreichweite von monatlich einer Milliarde Video Views. Seine Hauptsitze hat Studio71 in Berlin und Los Angeles. Weitere Standorte sind New York, Toronto, London, Mailand und Paris. Für die Mediavermarktung kooperiert Studio71 mit SevenOne Media, Deutschlands führendem Bewegtbild-Vermarkter.

