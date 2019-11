Studio71

Vom YouTube-Star zum "(S)Pizzen-Koch": Creator Luca und Lizenzpartner Franco Fresco setzen erfolgreiche Kooperation mit dritter Pizza fort

Berlin/München, den 25. November 2019 - Man nehme sieben erlesene Käsesorten, die Back-Expertise des jungen Unternehmens Franco Fresco und eine ordentliche Portion Ideenreichtum von Studio71-YouTube-Star Luca: Schon steht das Erfolgsrezept für die neue Premium "Pizza Bianca Sette Formaggi". Die neue und limitierte Edition ist unter der Pizzamarke "Gustavo Gusto" ab Dezember bundesweit in allen teilnehmenden REWE- und EDEKA- Märkten erhältlich.

Die neue Pizza wird in einer Auflage von knapp einer Million Stück produziert. Nachdem der erfolgreiche Creator bereits zwei Mal mit dem Tiefkühlpizza-Start-Up aus Geretsried in Oberbayern Bestseller-Pizzen entwickelt hat, steht diesmal alles im Zeichen von Formaggi. So beweist die von Luca entwickelte vegetarische Gaumenexplosion aus knackigen Lauchzwiebeln, Edamer, Emmentaler, Cheddar, Gouda, Mozzarella, Ricotta und Mascarpone, dass vegetarisch alles andere als langweilig schmeckt.

Luca ist einer der größten und bekanntesten deutschen Influencer mit gut vier Millionen YouTube-Abonnenten sowie 2,5 Millionen Instagram-Fans. In seinem YouTube-Kanal präsentiert er täglich Themen aus dem Bereich Lifestyle und Entertainment und teilt dabei auch viele Fun Facts aus seinem Alltag. So kennen seine Anhänger natürlich auch sein Lieblingsessen: Pizza. Den Verkaufsstart der neuen Luca Pizza begleitet REWE durch eine passgenaue Influencer-Marketingkampagne mit diversen Instagram-Stories und einem YouTube-Video in Lucas Social-Media-Kanälen sowie einem Take-Over des REWE Instagram-Kanals durch Luca für einen Tag.

"Gustavo Gusto macht nicht nur geniale Pizzen, sondern produziert sogar klimaneutral! Ich freue mich daher total, dass wir nun auch die dritte Pizza zusammen produziert haben. Wir sind schon ein richtig eingespieltes Team. Alle wiederzusehen und gemeinsam Pizza zu backen, hat mir richtig Spaß gemacht. Und ich hoffe natürlich, meine neue, vegetarische Kreation schmeckt den Leuten genauso gut wie mir", so Luca.

Für Luca ist es das dritte gemeinsame Projekt mit der Premium Tiefkühlpizza-Marke "Gustavo Gusto". Die beiden ersten Pizzen kamen 2017 und 2018 in den deutschen Einzelhandel und waren ein voller Erfolg: Binnen weniger Tage waren Lucas limitierte Pizza-Editionen jeweils vergriffen. Unterstrichen wurde der Erfolg durch die Auszeichnung der zweiten Luca-Pizza mit dem Innovations-Award "BESTSELLER 2019" durch das Fachmagazin "RUNDSCHAU für den Lebensmittelhandel". Denn die erfolgreichste Produktneuheit konnte auf der diesjährigen Lebensmittelmesse Anuga in Köln mit herausragenden Abverkaufszahlen punkten.

Multiplattform-Netzwerk, Influencer- und Kreativ-Agentur Studio71 sowie die Lizenz-Unit ProSiebenSat.1 Licensing haben den Webstar Luca mit dem Produkthersteller zusammengebracht. Die beiden ProSiebenSat.1-Unternehmen arbeiten seit 2017 gemeinsam an Lizenzkooperationen für Influencer mit dem Ziel, authentische, zum Image und zur Community passende Produkte zu entwickeln.

Sebastian Romanus, Geschäftsführer Studio71: "Wir sind stolz, mit Luca und Franco Fresco nun mit einer vegetarischen Variante die dritte Pizzarunde einzuläuten. Luca hat auch diesmal wieder aktiv bei der Produktgestaltung und -entwicklung mitgewirkt. Dass er zu 100 Prozent hinter dem Produkt steht und den Produktlaunch authentisch und über alle Kommunikationskanäle hinweg unterstützt ist eine der wichtigsten Voraussetzungen für den Erfolg überhaupt".

Katharina Frömsdorf, Geschäftsführerin SevenOne AdFactory und verantwortlich für die Unit ProSiebenSat.1 Licensing: "Bereits zum dritten Mal ist es gelungen, für die Fans ein tolles Produkt zu kreieren. Genau diese langfristigen Partnerschaften auf Augenhöhe ermöglichen es, Synergien optimal zu nutzen. Hier bilden kreative Projekte und reichweitenstarke Influencer ein großartiges Ergebnis".

Hier geht's zu den Ankündigungsvideos von Luca: https://www.youtube.com/watch?v=jBalK70NwNM https://www.youtube.com/watch?v=_IvBHl-fHYU&t=392s

Über Studio71:

Studio71 ist die global führende Digital Media und Entertainment Company, bei der Creators im Mittelpunkt stehen. Das Unternehmen ist spezialisiert auf Branded Content, Original Productions, Content Distribution, Influencer Products und Creator Management. Studio71 ist Teil von Red Arrow Studios, einem Unternehmen der ProSiebenSat.1 Media SE und generiert weltweit rund zehn Milliarden Video Views auf YouTube im Monat. Als Marktführer im deutschsprachigen Raum distribuiert und vermarktet Studio71 die TV-Inhalte der ProSiebenSat.1-Sendergruppe sowie ein Premium-Portfolio der besten Content Creator auf YouTube, Facebook und Instagram - mit einer Gesamtreichweite von monatlich einer Milliarde Video Views. Seine Hauptsitze hat Studio71 in Berlin und Los Angeles. Weitere Standorte sind New York, Toronto, London, Mailand und Paris. Für die Mediavermarktung kooperiert Studio71 mit SevenOne Media, Deutschlands führendem Bewegtbild-Vermarkter.

Über ProSiebenSat.1 Licensing:

ProSiebenSat.1 Licensing als Division der SevenOne AdFActory GmbH ist spezialisiert auf das Lizenz-Geschäft der ProSiebenSat.1 Group. Sie erteilt Kunden Lizenz- und Promotionsrechte von erfolgreichen hauseigenen Sender und Programmmarken wie "Galileo", "Germany's next Topmodel" oder "The Voice of Germany". Die komplette Wertschöpfungskette der Lizenzauswertung von TV-Formaten, Kino-Highlights sowie Fremdrechten wie z.B. "PJ Masks" oder "The Big Bang Theory" wird von der Lizenz-Unit abgedeckt. Als Lifecycle Company hat ProSiebenSat.1 Licensing den Anspruch, ein passendes Franchise für jede Zielgruppe im Portfolio zu haben und die Themen mit einer gesamtheitlichen Franchise-Strategie umzusetzen. Die Entwicklung und Positionierung der Lizenzmarke gehört dabei genauso zu den Aufgaben wie Produktdesign und -entwicklung sowie die Projektierung integrierter 360°-Konzepte. Darüber hinaus organisiert ProSiebenSat.1 Licensing markenübergreifende Kooperationsmaßnahmen zwischen und mit den Lizenz- sowie Handelspartnern.

Über Franco Fresco GmbH (Gustavo Gusto): Gustavo Gusto ist eine junge Marke mit einem großen Versprechen: die erste Tiefkühlpizza anzubieten, die genau so lecker, so knusprig, so authentisch schmeckt wie frisch beim Italiener. Jede Pizza wird einzeln von Hand geformt, im Steinofen gebacken und nur mit hochwertigsten Zutaten belegt. Auf Geschmacksverstärker und zusätzliche Konservierungsstoffe wird komplett verzichtet. Viel Wert legt Gustavo Gusto auch auf den Markenauftritt. Die großen weißen Kartons mit ihren plakativen Headlines gewannen 2016 den renommierten Red Dot Design Award. Zudem wurden sie 2017 von dem internationalen Werbemagazin Lürzers Archive zu den 200 besten Packagings der Welt gewählt. Franco Fresco ist zudem seit Mai 2019 zertifiziert und trägt als einziger Tiefkühlpizzahersteller in Deutschland die Siegel "Klimaneutrales Unternehmen" und "Klimaneutrales Produkt". Das Unternehmen wurde vor kurzem auch mit dem Wirtschaftspreis 2019 vom Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen für "herausragende unternehmerische Aktivitäten" ausgezeichnet. Zudem erhielt Gustavo Gusto den Branchen-Award BESTSELLER 2019 des Fachmagazins Rundschau für den Lebensmittelhandel für die erfolgreiche Pizza-Produktneuheit "I like Prosciutto" und gehört nach dem aktuellen Ranking des Magazins FOCUS-Business zu den zehn wachstumsstärksten Unternehmen in Deutschland. Gustavo Gusto ist eine Marke der Franco Fresco GmbH mit Sitz in Geretsried. Die Firma beschäftigt derzeit rund 220 Mitarbeiter.

