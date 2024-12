Wertgarantie

"Mieten statt kaufen": Wertgarantie Group erweitert Geschäftsmodell | Club.Weiss Handels GmbH aus Österreich nun Teil der Unternehmensgruppe

Hannover (ots)

Die Wertgarantie Group hat rückwirkend zum 1. Oktober 2024 die Club.Weiss Handels GmbH in Österreich erworben. Die Gesellschaft betreibt das Geschäftsmodell "Mieten statt kaufen" und bietet teilnehmenden Fachhändlern die Option der Vermietung von Elektrogeräten.

Die Club.Weiss Handels GmbH, die nun Teil der Wertgarantie Group ist, steuert das operative Geschäft des Vereins Club.Weiss, in dem 130 Fachhändler engagierte Mitglieder sind. Das Mietmodell bereichert künftig in Österreich das Geschäftsmodell von Wertgarantie, also die Versicherung von Konsum- und Haushaltselektronik gegen Reparaturkosten. Als Geschäftsführer der Club.Weiss Handels GmbH wurden Wertgarantie-Vorstand Konrad Lehmann und Wertgarantie-Geschäftsführer Thilo Dröge neu bestellt. Der bisherige Geschäftsführer und Gesellschafter Horst Neuböck wird auch in den kommenden Jahren beratend tätig sein und dem Unternehmen mit seiner Expertise zur Seite stehen.

"Wir freuen uns, dass wir mit Club.Weiss einen weiteren Baustein für den langfristigen Erfolg unserer Unternehmensgruppe sichern konnten", ordnet Patrick Döring, Vorstandsvorsitzender der Wertgarantie Group, ein. "Es ist ein Paradebeispiel für eine Win-win-Situation: Zum einen stärken wir den Fachhandel in Österreich nachhaltig in seiner Wettbewerbsfähigkeit und den Leistungen für seine Kunden. Zum anderen wird unsere Unternehmensgruppe langfristig von dem enormen Potential, das im Club.Weiss steckt, profitieren. Wir werden das erfolgreiche Mietmodell weiter ausbauen und mit unseren Versicherungsleistungen verknüpfen."

Original-Content von: Wertgarantie, übermittelt durch news aktuell