Bikeversicherer linexo fährt Meilenstein ein | 150.000 Neuverträge gemeinsam mit dem Fahrradfachhandel

Hannover

Es ist kein Geheimnis, dass die Bedingungen im Fahrradfachhandel aktuell von Herausforderungen geprägt sind. Umso mehr freut sich Wertgarantie, dass es mit der neuen Marke linexo by Wertgarantie und der Unterstützung der vielen Partner im Fachhandel gelungen ist, einen neuen Rekord aufzustellen: 150.000 Neuverträge können vermeldet werden - so viele wie noch nie zu diesem Zeitpunkt in einem Geschäftsjahr!

150.000 neu abgeschlossene Verträge über den Fachhandel bis Mitte November sind ein absolutes Rekordergebnis und entsprechen einem Plus von elf Prozent zum Vorjahr. "Das ist gigantisch", ordnet Patrick Döring, Vorstandsvorsitzender Wertgarantie, den Erfolg ein. "Ohne unseren engagierten Außendienst, ohne unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in unserem Bikebereich und nicht zuletzt ohne unsere Partner da draußen, die von uns und unseren Produkten überzeugt sind, wäre dieser Meilenstein nicht möglich gewesen. Daher gilt mein Dank allen diesen Adressaten!"

Wertgarantie weiß trotz der Feierstimmung, dass der Fachhandel auch in den kommenden Wochen des verbleibenden Jahres weiter unter Druck steht, bekräftigt Carsten Feldmann, Verkaufsleiter Wertgarantie Bike. "Wir werden unseren Partnern mit unserem aktuellen Produkt und auch mit unserem bald startenden Komplettschutz 25 weiterhin zur Seite stehen, damit wir unsere Ziele für dieses und das kommende Jahr gemeinsam erreichen! Und wir sind sicher, dass wir gemeinsam alle Herausforderungen meistern werden."

