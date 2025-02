Cornelsen Verlag

Landeslizenz für Pflegias Lernportal an beruflichen Schulen in Baden-Württemberg

Berlin / Stuttgart (ots)

Das Landesmedienzentrum Baden-Württemberg hat Cornelsen das Vertrauen ausgesprochen und dem Pflegias Lernportal den Zuschlag für den Einsatz an den beruflichen Schulen erteilt. Damit festigt Cornelsen auch im Pflegesegment seine Position als zuverlässiger Partner und Bildungsmedienanbieter.

Im Rahmen der Landeslizenz des Landesmedienzentrums Baden-Württemberg steht Pflegias ab sofort kostenlos über die SESAM-Mediathek zur Verfügung. Auch staatlich anerkannte allgemein- und berufsbildende Schulen in freier Trägerschaft sind nutzungsberechtigt. Die Laufzeit des Angebotes geht bis Ende 2026.

Pflegias ist bei Cornelsen die Marke für die generalistische Pflegeausbildung. Christine Vogler, Herausgeberin der beiden Hauptbände von Pflegias und Präsidentin des Deutschen Pflegerates freut sich sehr über diese Neuigkeit: "Es ist wunderbar, dass das Land Baden-Württemberg den Schulen des Gesundheitswesens diesen freien Zugang ermöglicht."

Das Pflegias Lernportal bietet alle Inhalte und Funktionalitäten, die Auszubildende und Lehrpersonal brauchen, um gut durch die 3-jährige Ausbildung zu kommen: didaktisch perfekt aufbereitetes Fachwissen und Anleitungen für den Praxiseinsatz werden durch multimediale Elemente (Videos, Audios, interaktive Übungen, Lernstandsanzeigen) ergänzt und erleichtern nicht nur den Auszubildenden das Lernen, sondern auch den Lehrkräften die Unterrichtsplanung, Durchführung und Nachbereitung.

"Eine funktionierende Pflege ist für das Zusammenleben in unserer Gesellschaft von großer Bedeutung. Unser Land benötigt heute mehr denn je gut ausgebildete Pflegekräfte. Mit dem Pflegias Lernportal ermöglichen wir von Cornelsen auch auf digitalem Weg die bestmögliche generalistische Pflegeausbildung", sagt Martina Fiddrich, Geschäftsführerin Marketing & Vertrieb bei Cornelsen. "Das Vertrauen des Landesmedienzentrums in Baden-Württemberg, unser Angebot jetzt landesweit an Pflegeschulen anzubieten, freut uns sehr und motiviert uns, unser Angebot in diesem Bereich weiter auszubauen und voranzutreiben."

