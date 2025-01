Cornelsen Verlag

Erneuter Rekord beim französischen Internet-Teamwettbewerb:

Rund 50.000 Teilnehmende in ganz Deutschland

Berlin / Düsseldorf

Der Teilnahmerekord aus dem vergangenen Jahr wurde schon wieder deutlich überboten: Rund 50.000 Schülerinnen und Schüler haben am 22. Januar 2025 anlässlich des Deutsch-Französischen Tages am Internet-Teamwettbewerb (ITW) teilgenommen. Der Internet-Teamwettbewerb, gemeinsam vom Ministerium für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen (NRW), der Französischen Botschaft, dem Institut français Deutschland und dem Cornelsen Verlag veranstaltet, wird von Jahr zu Jahr immer beliebter.

Das Prinzip: Schulklassen aus ganz Deutschland führen entsprechend ihres Sprachniveaus online eine Cyberquest (Online-Schnitzeljagd) durch und kämpfen um die beste Platzierung im Onlineranking pro Niveau und Bundesland. Das Institut français Deutschland stellt die technische Infrastruktur für den Wettbewerb und koordiniert das Projekt. Das Bildungsministerium NRW und Cornelsen steuern ihrerseits die Inhalte zur deutsch-französischen Freundschaft, Frankophonie oder Themen wie "Künstliche Intelligenz" und "Umwelt" bei.

"Diese beeindruckende Teilnehmerzahl zeigt die Begeisterung für die französische Sprache und die französische Kultur an deutschen Schulen. Der ITW wird damit zum beliebtesten Französischwettbewerb in Deutschland. Wir sind sehr stolz darauf, dass er zu einem echten Symbol für die deutsch-französische Kooperation und die Dynamik beim Erlernen der französischen Sprache geworden ist", kommentierte Magali Censier, Referatsleiterin Bildungs- und Sprachkooperation bei der Kulturabteilung der Französischen Botschaft - Institut français Deutschland, die aktuelle Wettbewerbsrunde.

"Was uns besonders freut: Nicht nur die Anmeldezahlen bei unserem Wettbewerb steigen stetig, sondern auch insgesamt die Anzahl der Französischlernenden in Deutschland", sagte Julia Goltz, Redaktionsleiterin Französisch bei Cornelsen. "Gerade in politisch herausfordernden Zeiten sind solche Aktionen wie der Wettbewerb, die Grenzen überwinden und für mehr Freundschaft und Toleranz werben, wichtiger denn je."

Vor allem in Nordrhein-Westfalen ist der Wettbewerb seit 2003 traditionell von großer Bedeutung. Hier wird es für die Bestplatzierten des Landes am 30. Juni 2025 im zakk Düsseldorf eine Preisverleihung geben, bei der die Siegerinnen und Sieger speziell gewürdigt werden. Außerdem erhalten sie die Chance, an einem exklusiven Konzert einer frankophonen oder französischsprachigen Musikgruppe teilzunehmen.

Über Cornelsen

Der Cornelsen Verlag zählt zu den führenden Anbietern von Bildungsmedien im deutschsprachigen Raum. Seit über 75 Jahren lehren und lernen Menschen mit Materialien und Konzepten von Cornelsen. Mit flexiblen, modernen und multimedialen Lösungen ermöglicht es Cornelsen, individuelle Potenziale zu entfalten - von der frühen Kindheit über die Schule bis ins Erwachsenen- und Berufsleben. Dabei übernimmt das Unternehmen gesellschaftliche Verantwortung und setzt auf eine exzellente Verbindung von Didaktik, Inhalten und Technologie.

Über das Institut français Deutschland

Das Institut français d'Allemagne (IFA) ist Teil der französischen Botschaft in Berlin und zuständig für die Umsetzung der französischen Auslandskulturpolitik Deutschlands. Seine Hauptaufgaben sind die Förderung der französischen Sprache und Kultur. Es besteht aus einem Netzwerk von 11 französischen Instituten an 14 verschiedenen Orten. Dabei pflegt es eine enge Beziehung zu 13 deutsch-französischen Kulturzentren.

