medi GmbH & Co. KG

Sprunggelenk und Achillessehne - Bandagen für ein stabiles, sicheres Gefühl

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Bayreuth (ots)

Bei jedem Schritt sind Gelenke, Bänder und Sehnen gefordert. Gerade jetzt, wenn der Sommer zur Bewegung im Freien einlädt. Ob bei Ausflügen ins Gebirge, auf befestigten Wanderwegen oder Citytouren auf Asphalt - dabei brauchen die Sprunggelenke, Bänder und Sehnen oft Stabilisierung, Unterstützung und Entlastung. Vor allem nach Verletzungen, um Schwellungen abzubauen und Schmerzen zu lindern. Dafür gibt es beispielsweise spezielle Bandagen für das Sprunggelenk und die Achillessehne.

Der Medizinprodukte-Hersteller medi hat die Fuß- und Sprunggelenkbandagen Levamed, Levamed active und Achimed optimiert. Die drei Bandagen bieten durch aktualisierte Features mehr Tragekomfort und Funktionalität.

Das besondere Komfortgestrick hat eine Dehnungszone am oberen Abschlussrand - dadurch benötigen Anwender:innen weniger Kraftaufwand beim An- und Ausziehen. Die erweiterte Entlastungszone im Spannbereich bietet ein angenehmes Tragegefühl. Davon profitieren besonders Menschen mit einem hohen Spann. Das innovative Gestrick liegt an wie eine zweite Haut. Es sorgt dank 90-Grad-Winkel, verlängertem Unterfuß und bogenförmiger Sohle, die sich optimal dem Fußgewölbe anschmiegt, für einen passgenauen Sitz. Die neue Gestrickform und die erweiterte Entlastungszone wirken unangenehmer Faltenbildung im Spannbereich entgegen.

Bandagen von medi mit komfortablen Eigenschaften

Die Bandagen verfügen über Clima Comfort und Clima Fresh. Die Technologien bieten einen raschen Abtransport von Feuchtigkeit, eine hohe Atmungsaktivität sowie eine geruchshemmende Wirkung. Mehr Infos unter www.medi.de/produkte/ausstattungsmerkmale

Die integrierten 3D-Silikon-Pelotten sorgen für einen sanften, angenehmen Massageeffekt und in Verbindung mit dem kompressiven Gestrick auch für eine bessere Durchblutung. Die Bandagen tragen somit zum Abbau von Schwellungen wie zum Beispiel Ödemen (Wassereinlagerungen) oder Hämatomen (Blutergüssen) bei. Die Achimed Bandage hat jetzt eine vergrößerte, zweigeteilte 3D-Silikon-Pelotte. Die Zweiteilung vermeidet Druck auf die Achillessehne. Die Pelotte trägt kaum auf, dadurch kann die Achimed gut im Schuh getragen werden.

Den Bandagen liegen Anziehhilfen aus Ballonseide bei, damit gleitet der Fuß einfach in die Bandage.

Welche Bandage kommt wann zum Einsatz?

Bei leichten Instabilitäten, Verstauchungen und Prellungen sowie Schwellungen und Gelenkergüssen, Arthrose (Gelenkabnutzung) und Arthritis (entzündliche Gelenkerkrankung) unterstützt die Levamed Bandage die Führung und Stabilisierung des Sprunggelenks. Die 3D-Silikon-Pelotten haben einen sanften Massageeffekt und unterstützen den Abbau von Schwellungen.

Wann kommt die Levamed active Bandage zur Anwendung? Wenn eine Kompression mit Zusatzpolstern am oberen oder unteren Sprunggelenk notwendig ist und mindestens eine Bewegungsrichtung durch zusätzliche Funktionselemente - wie das verstell- und abnehmbare Gurtsystem - eingeschränkt werden soll. Dies kann sein bei Verstauchungen, chronisch instabilen Bändern und häufigen Umknickverletzungen. Levamed active ist auch in der zweiten Behandlungsphase nach Außenbandrissen hilfreich, wenn das Sprunggelenk nach der Ruhigstellung weiter mobilisiert wird.

Bei einer akuten oder chronischen Achillessehnenentzündung, Schmerzen an der Achillessehne oder einer dortigen Schleimbeutelentzündung kann die Achimed Bandage durch ihre Kompression und die integrierte zweigeteilte 3D-Silikon-Pelotte Schwellungen und Schmerzen lindern. Die beiliegenden Fersenkeile erhöhen die Fersen im Schuh, das bietet eine zusätzliche angenehme Entlastung.

Zum Hintergrund: Wissenswertes zum Sprunggelenk und zur Achillessehne

Das Sprunggelenk verbindet den Unterschenkel mit dem Fuß. Verschiedene Bänder und Sehnen stabilisieren das Gelenk. Unser Fußknöchel setzt sich aus dem oberen und unteren Sprunggelenk zusammen. Das obere Sprunggelenk besteht aus Schienbein, Wadenbein und Sprungbein. Es ermöglicht das Strecken und Anziehen des Fußes nach oben und unten. Das untere Sprunggelenk sitzt zwischen dem Sprungbein, dem Fersenbein und dem Kahnbein. Es ermöglicht die seitlichen Bewegungen nach innen und außen. Durch die Kombination oberes und unteres Sprunggelenk ist es sehr beweglich - auch Fußkreisen ist spielend möglich -, aber auch verletzungsanfällig.

Die Achillessehne verbindet die Wadenmuskeln mit der Ferse. Sie ist die stärkste und längste Sehne im menschlichen Körper und überträgt die Kraft von der Wadenmuskulatur auf den Fuß. Bei jeder Bewegung ist sie beim Gehen, Laufen und Springen stark beansprucht, also immer dann, wenn der Fuß nach unten gestreckt wird. Bei Überlastungen kann dies zu Schmerzen, Reizungen und Entzündungen führen.

Sprunggelenk- und Achillessehnenbandagen bieten bei verschiedenen Indikationen eine hilfreiche Unterstützung. Bei medizinischer Notwendigkeit können sie ärztlich verordnet werden. Im medizinischen Fachhandel werden sie individuell angepasst und sind dort auch ohne Rezept erhältlich. Weitere Informationen gibt es beim medi Verbraucherservice (Telefon 0921 912-750, E-Mail verbraucherservice@medi.de).

Surftipps: www.medi.de/produkte/bandagen/fussbandagen-sprunggelenkbandagen l www.medi.de/produkte/levamed l www.medi.de/produkte/levamed-active l www.medi.de/produkte/achimed l www.medi.de/diagnose-therapie/sprunggelenk-schmerzen/achillodynie l www.medi.de/diagnose-therapie/sprunggelenk-schmerzen/uebungen-achillodynie l www.medi.de/diagnose-therapie/sprungelenk-schmerzen

Zweckbestimmungen: Levamed: Bandage zur Weichteilkompression des Sprunggelenks l Levamed active: Bandage zur Weichteilkompression des Sprunggelenks mit zusätzlichen Funktionselementen l Achimed: Achillessehnen-Kompressionsbandage

Original-Content von: medi GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell