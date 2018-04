Girokonto-Vergleich: Nur biallo.de bildet Markt zum größten Teil ab

Schondorf am Ammersee (ots) - Verbraucherschützer werfen Vergleichsportalen vor, Rankings von Girokonto-Anbietern seien lückenhaft und nicht objektiv. Biallo.de listet gut 1000 Geldinstitute und legt alle Bewertungskriterien offen.

Die Bundesregierung will, dass Verbraucher die Konditionen für Girokonten im Internet umfassend und nach transparenten Kriterien vergleichen können. Ein staatliches Zertifikat soll künftig zeigen, ob ein Vergleichsportal die Voraussetzungen dafür erfüllt. Hintergrund: Der Verbraucherzentrale Bundesverband ist auf Basis einer Studie zu dem Schluss gekommen, Vergleichsportale informierten weder umfassend noch objektiv. Ihre Kritik haben die Verbraucherschützer jetzt erneut bekräftigt.

Bereits im Frühjahr 2017 hat biallo.de einen bundesweiten Girokonto-Test gestartet. Seither nehmen die Biallo-Tester regelmäßig alle verfügbaren Daten von Sparkassen, Genossenschafts- und Privatbanken unter die Lupe. Der Online-Vergleich schließt fast alle 400 Sparkassen ein; hinzukommen 550 der rund 900 Genossenschaftsbanken - das sind Volks- und Raiffeisenbanken sowie PSD- und Sparda-Banken. Sparkassen und genossenschaftliche Institute zusammen betrachtet, deckt der Vergleich gut 70 Prozent dieses Marktangebotes ab. Des Weiteren sind bei biallo.de die Daten aller Direktbanken und überregionaler Privatbanken enthalten.

Kein anderer Girokonto-Vergleich bildet den Markt so weitgehend ab. Zum Vergleich: Die Stiftung Warentest hat in ihrer Untersuchung vergangenes Jahr nur 245 Kontomodelle von 110 Geldinstituten berücksichtigt.

Biallo.de ermöglicht es Nutzern, sich gezielt über Angebote in ihrer Heimatregion zu informieren. Dazu gibt es eine regionale Suchoption: Nutzer können ihre Postleitzahl eingeben, der Vergleich listet dann Kontomodelle von Banken und Sparkassen im Umkreis von 50 Kilometern auf. Wer beispielsweise in Bremen sucht, erfährt auch, welche Konditionen kleine Institute wie die Volksbank Oyten oder die Kreissparkasse Osterholz bieten.

Ob überregional agierende Bank oder kleines Geldhaus am Land, ob Kooperationspartner oder nicht - zu allen Anbietern verlinkt biallo.de. Die voreingestellte Sortierung der Trefferliste orientiert sich allein an den Testkriterien. Das sind: Kontoführungsgebühr, Preis für Überweisungen, Preis für die Girocard, Höhe des Dispozinses sowie Bargeldversorgung per Geldautomaten. Wie bewertet wird und wie einzelne Kriterien gewichtet werden, ist im Detail einsehbar. Nicht zuletzt können Nutzer die Trefferliste nach einzelnen Kriterien frei sortieren.

Umfassender, transparenter, objektiver, sprich verbraucherfreundlicher lässt sich ein Girokonto-Vergleich aktuell kaum gestalten.

Über uns: Die Biallo & Team GmbH zählt mit ihren Marken biallo.de und geldsparen.de zu den führenden Anbietern für unabhängige Finanz- und Verbraucherinformation. Wir bieten aktuelle journalistische Informationen zu den Themen Geldanlage, Baufinanzierung, Kredite, Konten & Karten, Versicherungen, Rente & Vorsorge, Telefon & Internet, Energie, Recht & Steuern und Soziales. Unsere Beiträge erscheinen in zahlreichen regionalen und überregionalen Tageszeitungen. Nutzer profitieren zusätzlich von 70, davon rund 40 selbst entwickelten, unabhängigen, kostenlosen Rechentools und Finanzvergleichen, welche die Entscheidung bei vielen Geldfragen erleichtern. Die zugrunde liegenden Daten werden täglich aktualisiert. Der Biallo-Index liefert einen schnellen umfassenden Überblick über den Finanzmarkt aus Verbrauchersicht: Wir bieten zahlreiche Indizes zu Baugeld, Tagesgeld, Festgeld, Sparbriefen und Ratenkrediten. In die Biallo-Indizes fließen aktuell rund 5.500 Datensätze ein, die den Geldmarkt für Verbraucher weitestmöglich abbilden. Was die Erlösquellen angeht, sind wir transparent. Wie wir uns finanzieren, haben wir unter www.biallo.de in der Rubrik "Über uns" offengelegt.

Pressekontakt:



Biallo & Team GmbH

Anita Pabian

Bahnhofstr. 25

86938 Schondorf am Ammersee

Tel.: 08192/93379-0

Original-Content von: Biallo & Team GmbH, übermittelt durch news aktuell