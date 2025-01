localsearch

localsearch trifft Anny Wu: Vom Kindheitstraum zum Olympischen Ziel

Zürich (ots)

In der Serie "Digital Athletes" von localsearch, Digital Partner des Schweizerischen Turnverbands, berichtet die Kunstturnerin Anny Wu über ihren sportlichen Werdegang und die digitale Welt.

Bereits im Alter von fünf Jahren kam Anny Wu zum Kunstturnen. Ihre Mutter suchte nach einer Möglichkeit, Wus überschüssige Energie in konstruktive Bahnen zu lenken. "Der Kunstturnverein in Obersiggenthal war dafür das Beste", sagt die Profisportlerin. Schnell entdeckte Wu ihre Leidenschaft für die Sportart. Vor allem für das Gefühl, den eigenen Körper zu beherrschen und an den Geräten schwierige Bewegungsabläufe mühelos aussehen zu lassen. Diese Faszination begleitete sie durch ihre Kindheit und Jugend bis heute.

Die Aufnahme in das Nationalkader sowie Teilnahmen an Europameisterschaften gehören zu ihren bisherigen Höhepunkten. "Doch vor allem die WM 2023 war für mich persönlich ein wichtiger und grosser Meilenstein", betont Anny Wu.

Digitaler Sport: localsearch als Partner des Schweizerischen Turnverbands

Für Anny Wu ist eine starke Online-Präsenz ein essenzieller Bestandteil ihrer Karriere. Die Spitzensportlerin nutzt digitale Plattformen täglich, sei es zur Inspiration, um mit ihrer Community in Kontakt zu treten oder um ihre sportlichen Erfolge zu teilen. Besonders wichtig ist dabei ihre eigene Website, die sie gezielt für die digitale Vermarktung einsetzt. Mit Blogeinträgen gibt Wu ihren Fans und Sponsoren Einblicke hinter die Kulissen ihres Trainings und Wettkampflebens. Soziale Medien, allen voran Instagram, nutzt sie regelmässig. Dort teilt sie Inhalte, die nicht nur sportlich, sondern auch persönlich zu ihr passen.

Dieser Fokus auf digitale Sichtbarkeit macht Anny Wu zu einer idealen Botschafterin für localsearch, den Digital Partner des Schweizerischen Turnverbands (STV). Als Experte für digitale Lösungen unterstützt localsearch als Architektin der Gemeinde- und Vereinsplattform Localcities die Athletinnen und Athleten sowie Vereine bei der Stärkung ihrer Online-Präsenz.

Anny Wu helfen gute Websites, Empfehlungen aus dem engeren Umfeld und Online-Bewertungen dabei, sich vor einem Kauf zu entscheiden. Der erste Schritt, um sich über Dienstleistungen oder Unternehmen zu informieren, beginnt meist bei der Google-Suche und den jeweiligen Websites.

Mit grossen Ambitionen strebt die Kunstturnerin der Europameisterschaft 2025 in Deutschland entgegen - eine wichtige Etappe auf ihrem Weg. Das langfristige Ziel ist klar: die Teilnahme an den Olympischen Spielen 2028 in LA. localsearch wünscht dabei viel Erfolg!

Über localsearch

localsearch (Swisscom Directories AG) ist ein Schweizer Unternehmen, das KMU beim Digitalen Marketing unterstützt. Es bietet Buchungsplattformen (local.ch, search.ch, renovero.ch), Beratung und innovative Lösungen, um Unternehmen auf dem digitalen Marktplatz professionell zu präsentieren und Kunden zu gewinnen.

Über Localcities

Localcities bietet Vereinen die Möglichkeit, sich auf der grössten und modernsten Vereinsplattform der Schweiz zu präsentieren. Die Plattform überzeugt durch schweizweite Reichweite, effektive Online-Marketing-Massnahmen und kontinuierliche Weiterentwicklung - ohne zusätzlichen Aufwand für die Vereine.

