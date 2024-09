localsearch erklärt: Was ist SaaS? Einfache Software-Lösungen für KMU

Zürich (ots) - localsearch erklärt in der Themen-Serie 'Digitales 1x1 für KMU', was SEA ist und warum KMU es nicht vernachlässigen sollten. Jeder Internetnutzer ist schon einmal mit SEA in Kontakt gekommen - womöglich ohne es zu wissen. Aber was genau ist SEA und warum sollten es kleinere und mittlere Unternehmen (KMU) nicht vernachlässigen? Das erklären die Experten von localsearch, dem führenden digitalen ...

mehr