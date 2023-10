Itzehoe (ots) - Die Immobilienpreise sinken - das ist bekannt. Weniger bekannt: Es ist nur der Anfang. "Viele wollen es wohl auch lieber nicht wahrhaben", sagt Jörg Wiechmann, Geschäftsführer des Itzehoer Aktien Clubs (IAC). Jahrelang kannte der Immobilienmarkt nur eine Richtung: aufwärts. Kein Wunder, so Wiechmann: Kaum eine andere Anlageklasse hänge so sehr am Zins, die Null-Zins-Politik habe starken Rückenwind ...

