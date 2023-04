Skoda Auto Deutschland GmbH

Škoda Powerpass Map: Neue Infotainment-App erweitert das Škoda iV-Ökosystem

Mladá Boleslav (ots)

› Neue Infotainment-App bietet detaillierte, aktuelle Informationen zu Ladestationen in der Nähe, ihrer aktuellen Verfügbarkeit und weiteren Lademöglichkeiten in der Umgebung

› Nutzer können die Ladepunkte bewerten und direkt in der App ihr Feedback geben

› Powerpass Map ist für die gesamte Enyaq iV-Modellfamilie verfügbar

Die neue Infotainment-App Powerpass Map ergänzt ab sofort das Škoda iV-Ökosystem. Sie ist für alle Enyaq iV-Modelle verfügbar und zeigt Informationen zu öffentlichen Ladepunkten direkt auf dem zentralen Infotainmentdisplay an. Die Nutzer können die Ladestationen direkt in der App bewerten und kommentieren, dieses Feedback können andere in Form von Bewertungen einsehen. Powerpass Map ist kostenlos und lässt sich direkt über das Infotainmentsystem eines Enyaq iV und Enyaq Coupé iV herunterladen, sofern mindestens die Fahrzeugsoftware ME3.0 installiert ist.

Ladestationen werden direkt auf dem Zentraldisplay angezeigt

Mit Powerpass Map können Škoda Enyaq iV- und Enyaq Coupé iV-Fahrer intuitiv detaillierte, aktuelle Informationen zu öffentlichen Ladestationen für Elektrofahrzeuge einsehen – zum Beispiel Öffnungszeiten, Anzahl der Ladepunkte, aktuelle Verfügbarkeit, maximale Ladeleistung und Preise. Die App zeigt sowohl Ladestationen des Powerpass-Netzwerks als auch anderer Anbieter an, insgesamt umfasst sie über 500.000 Ladepunkte in Europa. Ladestationen innerhalb des Powerpass-Netzwerks sind dank eines eigenen Symbols leicht zu erkennen. Die angezeigten Ladepunkte können außerdem je nach Anforderungen des Fahrers gefiltert werden. Powerpass Map ist kostenlos und kann in allen Enyaq iV- und Enyaq Coupé iV-Modellen heruntergeladen werden, in denen mindestens die Fahrzeugsoftware ME3.0 installiert ist. Darüber hinaus können Nutzer die Ladepunkte auch über die mobilen Apps MyŠkoda und Powerpass suchen und finden.

Informationen zur Ladeinfrastruktur und integrierte Bewertungen

Erstmals lassen sich direkt über die Infotainment-App Bewertungen und Feedback abgeben: Nutzer können die Ladepunkte mit bis zu fünf Sternen bewerten und Kommentare für andere hinterlassen. Zusätzlich zeigt die App Fahrern Angebote wie Shops oder Restaurants in der näheren Umgebung an. Zukünftige Updates werden den Funktionsumfang nochmals vergrößern. Dann soll es etwa möglich sein, den eigenen Powerpass-Account zu verwalten, Tarife auszuwählen und die Ladehistorie einzusehen. Auch das Starten des Ladevorgangs direkt über Powerpass Map ist als künftige Funktion geplant.

